Zacarías Irún alega que no apoyó a Quintana por presuntos vínculos con crimen organizado

El senador Javier Zacarías Irún alega que no apoyó a Ulises Quintana por supuestos vínculos con crimen organizado.

Asimismo, dijo que Quintana, quien perdió las elecciones ante Miguel Prieto, es una vergüenza y que no sabe por qué se aferraron tanto a su candidatura, habiendo otras personas transparentes, limpias y decentes que pudieron haber ganado incluso las elecciones.

“La ciudadanía dijo no a la narcopolítica”, manifestó Zacarías Irún, quien apuntó a que Alberto Alderete debe asumir la responsabilidad por poner a un candidato vinculado al narcotráfico.

“La culpa no es de la gente, es culpa de quienes impusieron esta candidatura. No trabajé en contra del partido, pero nunca estuve de acuerdo con esta candidatura”, aseguró.

Zacarías indicó que, pese a que no hay una sentencia firme contra el diputado Quintana, hay pruebas contra él y que debería llamarles la atención que manejaba un vehículo perteneciente a un presunto narco, como también que Estados Unidos haya hablado al respecto.

“No voy a involucrarme con este tipo de candidaturas, más cuando hay vínculos con el crimen organizado Transnacional”, señaló.

A su vez, dijo que no saben por qué le culpan de la derrota, si supuestamente decían que de él que ya no tenía gente, pero ahora le reclaman no haber apoyado la candidatura de Quintana.

“Siempre vinculan a Ciudad del Este con el crimen organizado y para colmo presentan a un candidato investigado por narcotráfico, qué mensaje estamos dando así”, cuestionó.

Finalmente, detalló que no estuvo en el país y no votó, como tampoco apoyó la candidatura de Prieto.

“Presentaron a un candidato que no puede cruzar la frontera, un candidato que no puede ir ni al Banco, las autoridades nacionales ni quieren salir en fotos con él”, remarcó.