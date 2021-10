Zacarías Irún: "Yo no tenía por qué apoyar la candidatura de un narcopolítico"

Javier Zacarías Irún , senador colorado, aseguró este lunes que no apoyó al candidato a intendente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en Ciudad del Este , Ulises Quintana , por estar “sindicado de narcopolítico”.

“Nadie me puede obligar a acompañar una candidatura que nace de la corrupción y nace, por sobre todas las cosas, de crímenes organizados, penados aquí y en todas partes del mundo”, inició diciendo el legislador a Monumental 1080 AM.

El legislador, también se pronunció al respecto este lunes a través de su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/zacariasirun/status/1447596810260865037 NADIE ES MÁS QUE DIOS Y MENOS EL DINERO. Desde Asunción creyeron que la imposición, el atropello y el capricho era la vía para llegar a recuperar la Intendencia Municipal en CDE, se equivocaron y les avisamos en su momento. NO A LA NARCOPOLITICA. — Javier Zacarías Irún (@zacariasirun) October 11, 2021

“Ulises Quintana está sindicado por narcopolítico aquí en Paraguay y ratificado por los Estados Unidos de América. Yo no tengo por qué acompañar esa candidatura”, ratificó Zacarías Irún, confirmando, además, que no votó en las recientes elecciones municipales, ya que ni siquiera se encuentra en el país.

Señaló que José Alberto Alderete, ex titular de la Itaipú, quiso expulsarlo de la ANR por no apoyar la candidatura de Quintana. “Que José Alderete se haga responsable, pero que no le haga responsable al Partido Colorado (…). Que respete a Ciudad del Este, a su gente”, se dirigió el parlamentario a Alderete.

“Siempre vinculan a Ciudad del Este con el crimen organizado y para colmo presentan a un candidato investigado por narcotráfico. ¿Qué mensaje estamos dando así?, reclamó el senador, agregando que “las autoridades nacionales ni quieren salir en fotos con él”.

Indicó que no apoyó la candidatura de Ulises Quintana, pero que el estatuto de la ANR no lo contempla como una obligación, a la vez de asegurar que tampoco acompañó a Miguel Prieto, intendente electo de Ciudad del Este.

En cuanto a la posición del ex presidente y líder de Honor Colorado Horacio Cartes, reconoció que no se puede negar el liderazgo partidario que tiene en el país, indicando que le había puesto al tanto de su posición, por lo que considera que respetará su postura.

El pasado mes de setiembre, presidentes de las seccionales de Ciudad del Este requirieron a la Asociación Nacional Republicana la expulsión del senador Javier Zacarías Irún, por supuesta "traición a los principios del partido", por no apoyar la candidatura de Quintana.

Ulises Quintana fue imputado en su momento por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias y otros hechos, y fue vinculado con el presunto narco Reinaldo Cucho Cabaña. Tras todo esto, EEUU prohibió su entrada al país, así como a su esposa, Mirtha Beatriz Fariña, "por comprobada participación en actos de corrupción".

Durante las elecciones municipales del domingo, Miguel Prieto, quien era candidato del Movimiento Conciencia Democrática, logró una diferencia abismal sobre Quintana y consiguió ser reelecto en Ciudad del Este, convirtiéndose así en la peor derrota en la historia del Partido Colorado en la capital del Departamento de Alto Paraná.