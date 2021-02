El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, dijo a Monumental 1080 AM que Honor Colorado busca su salida y que "utiliza toda su artillería en su contra".

"Queda claro y lo admito públicamente. Acá no hay operación cicatriz con Villamayor, porque de Villamayor, el cartismo no quiere saber nada", afirmó.

Al respecto, agregó que "quizás es la persona que más molestia genera" y consideró que todo esto se debe a que él está en contra "del copamiento institucional" que plantea el cartismo para defender sus negocios en el sector privado.

"Juan Ernesto está en contra del copamiento institucional que pretende el cartismo y es la gran piedra en el zapato de ellos. Otros se prestan encantados, porque no les importa", expresó. No obstante, aclaró que no está en contra de la unidad del Partido Colorado.

“Queda claro que una cosa es el cartismo y otra cosa distinta es el coloradismo. El cartismo no es coloradismo, su líder no es colorado, el presidente del partido es encuentrista y su candidato a presidente es liberal”, afirmó el jefe de Gabinete Civil.

Su expresión se refiere a Horacio Cartes, quien se afilió a la ANR para ser candidato presidencial en el 2013 y a Santiago Peña, que pasó del PLRA al Partido Colorado para ser precandidato presidencial en el 2018.

Días atrás, en la Cámara de Diputados no se logró reunir los votos necesarios para la aprobación del voto censura para Villamayor y el cartismo pidió una rectificación en el intento de cambiar los resultados, pero no prosperó.

Villamayor fue interpelado el pasado 17 de enero por la negociación sobre la deuda de Petropar con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y aseguró que no tuvo participación en el polémico proceso, ni con el representante designado por el Gobierno de Venezuela de Juan Guaidó, José Troconis.

Un grupo de diputados consideró insatisfactorias sus respuestas y solicitó su voto censura, lo cual era fervientemente acompañado por el cartismo.

"Tanta gente del cartismo preocupada por mi destino político. Todos me hablaron de una posición política, nadie me habló de algún delito", sentenció.

Se necesitaban 53 votos para la censura a Villamayor, pero el pleno se pronunció con 52 a favor, 19 en contra y nueve ausencias, por lo cual no prosperó la iniciativa y fue enviada al archivo.