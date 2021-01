Villamayor afirma que no se acordó nada sobre deuda de Pdvsa con Guaidó

El supuesto acuerdo fue revelado por el diario estadounidense Washington Post, el cual publicó que, supuestamente, Guaidó acordó que Paraguay pague solo la mitad de la deuda pública con la petrolera.

Al respecto, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, reconoció que hubo un contacto con el equipo de Guaidó en el marco de las negociaciones por la deuda con Pdvsa, pero aclaró que no se firmó ningún acuerdo.

También señaló que el presidente Mario Abdo Benítez está en conocimiento de la situación, ya que el propio Ejecutivo reconocido de Venezuela remitió una comunicación oficial al Gobierno paraguayo sobre el tema en octubre del 2019.

“En una nota del presidente Guaidó dirigida a Mario Abdo, le identifica a Javier Troconis como encargado de identificar los activos de Venezuela, y el que me hace llegar a mí es el abogado de Pdvsa, Santiago Vidal, quien me pide una audiencia”, explicó Villamayor a Monumental 1080 AM.

Embed #DESTACADO Esta es la nota enviada por el presidente @jguaido al presidente @MaritoAbdo, nombrando a Javier Troconis, como "negociador" de la deuda paraguaya con PDVSA. #AM1080 pic.twitter.com/yxz9d0HF0h — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 5, 2021

El alto funcionario mencionó que recibió a ambos en el país y que estos ya presentaron una propuesta de acuerdo sobre la deuda de Paraguay a Pdvsa, donde el país no pagaría gastos, ni intereses y tendría una quita del 50% del capital.

“La dificultad con esto es que la administración de Guaidó no tiene personería jurídica reconocida y aunque me haga una quita, yo corro el riesgo de pagar mal y por eso no se pudo llevar nunca adelante ese acuerdo. Tampoco se firmó nada”, aclaró el jefe de Gabinete.

Villamayor señaló que hasta que el problema de legitimidad del Gobierno de Venezuela no esté resuelto entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, no se podrá avanzar en el acuerdo.

“El presidente Mario Abdo siempre dijo que el Paraguay va honrar la deuda y de hecho en el arbitraje nosotros no negamos la deuda. El problema es que si pagamos en estas condiciones corremos el riesgo de pagar mal, aunque el acuerdo sea tremendamente conveniente para Paraguay”, agregó.

La deuda de Paraguay con la petrolera venezolana Pdvsa asciende a USD 269 millones, según recoge el reportaje del medio estadounidense.

Además, el diario estadounidense señala que el pago a la empresa Pdvsa incluía una "comisión" de USD 26 millones a terceros, lo que generó la alarma dentro del propio equipo legal de Guaidó.

Sobre esto, Villamayor dijo que Paraguay no tiene ninguna injerencia en el tema y que el caso corresponde al manejo del Gobierno de Venezuela.