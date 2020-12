Eduardo Escobar Said utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre las críticas de algunos sectores hacia el Plan de la Niñez y Adolescencia, que es propuesto por el Gobierno a través de varias instituciones.

El viceministro aseguró que “la línea principal de trabajo dentro del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia está abocada al fortalecimiento de las familias, así como una postura a favor de la vida (conforme a lo establecido en la Constitución Nacional)”.

Escobar Said señaló que el plan no contiene nada con respecto a la ideología de género o el aborto, aclarando que estas cuestiones no comulgan con la legislación paraguaya. “En este sentido es momento de derribar algunos mitos y barbaridades que se dijeron en forma maliciosa buscando confundir a la ciudadanía”, expresó.

Hoy quiero expresarme con respecto al tan comentado Plan Nacional; explicar algunos puntos referente al mismo y señalar las contradicciones que en las que caen sus críticos. Abro hilo — Edu Escobar Said (@Eduesaid) December 5, 2020

El funcionario del Ministerio de la Niñez y Adolescencia indicó que el plan no “propugna la pérdida de potestad de los padres y madres respecto a los hijos”. Recordó que la Constitución Nacional está por encima de cualquier plan o decreto.

También sugirió que el plan sea leído e interpretado íntegramente para su mayor comprensión.

Un tabú del que se debe hablar

Por otro lado, Eduardo Escobar Said aseguró que la educación sexual integral es un “tabú” sobre el cual la sociedad debería conversar, ante las alarmantes cifras de abuso sexual infantil y embarazos de niñas y adolescentes.

Sobre este punto, aclaró que la responsabilidad de enseñar la educación sexual es del Ministerio de Educación y el plan solo señala esta necesidad.

Respecto al tema del “enfoque de género”, el funcionario aclaró que esto se trata de la igualdad de derechos de niños, y niñas, hombres y mujeres, y “nada más”.

“Nuestra Constitución Nacional es bien clara, que solo reconoce dos géneros: masculino y femenino. Un plan nacional no tiene la fuerza, ni puede cambiar eso”, afirmó.

Finalmente, el viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez y Adolescencia 2019-2024 aclaró que esta propuesta no es excluyente del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, ni mucho menos de la ministra Teresa Martínez.

Al respecto, explicó que involucra a varios sectores y que fue construida con un amplio consenso.

“Y finalizo ratificando nuevamente que el Gobierno Nacional del presidente Mario Abdo Benítez jamás va a promover ningún tipo de ideología de género y que los pilares fundamentales del Gobierno son la familia y la vida”, afirmó.

Controversia

Las expresiones del funcionario del Minna se dan en medio de las críticas que se generan al Ministerio de la Niñez y Adolescencia por parte de diferentes sectores de la sociedad, en especial los vinculados a las iglesias.

Los cuestionamientos incluso llegaron al ámbito político, que derivó en que la Cámara de Diputados haya decidido interpelar a la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez.

Asimismo, este domingo, el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, durante el novenario en honor a la Virgen de Caacupé denunció que los "progresistas" intentan "someter a la población a una dictadura de relativismo moral y una colonización ideológica".

Las declaraciones del líder de la Iglesia Católica se complementan con sus expresiones sobre la necesidad de “reestructurar” el Ministerio de la Niñez y Adolescencia.