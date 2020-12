"Plan de la niñez busca disminuir la natalidad a través del aborto", dice ex jueza

Aseguró que uno de los ejes es "disminuir la natalidad a través del aborto, de la pastilla del día después, de los anticonceptivos que pueden dejar estéril a la mujer" y que otro de los puntos es ir contra las naciones.

Al respecto, explicó que "ese sentido patriótico que cada país tiene que te identifica como paraguayo, que te identifica como cualquier nacionalidad, que son el himno, la bandera, el escudo y que ellos van a través del Ministerio de Educación en donde no se canta más el himno".

"Ellos atacan todo esos símbolos que nos identifican como nación, lo que nos identifica, te hace guerrero, te hace defender tu país", agregó en conversación con Telefuturo.

Mercedes Brítez de Buzó.

Aclaró que se refiere al grupo de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT), que están dentro del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).

Comentó que debería crearse un Ministerio de la Familia, el cual englobe niñez, mujer, tercera edad y juventud, con un solo presupuesto.

Manifestó que aparte hay muchos intereses del extranjero para llevar adelante el tema de la ideología de género. En ese sentido, explicó que el sexo es lo que te da la biología, ya sea masculino o femenino, y que el género es la construcción que la sociedad da.

"Entonces dicen, vos podés ser varón, naciste varón, pero tenés la opción de elegir ser mujer o viceversa. La ideología es una terminología que no es científica, es para implementar precisamente el género, entonces eso es lo que ellos quieren llevar adelante", agregó.

Consultada si con este plan se busca sacarle poder a los padres, respondió que sí, porque desde el momento en que se establece la ideología de género hay una política "para sacarle la autoridad, la patria potestad a los padres" y darle al Estado.

Refirió que la ideología de género está en el plan implementando desde los 0 años hasta los 17 años en las escuelas, para que los niños puedan aprender a elegir el sexo que ellos quieren y que cuando queda embarazada una adolescente, a través de la perspectiva de género, el Estado le facilita la posibilidad de abortar a ese niño y que no es necesario que los padres sepan.

"Le dicen a la nena embarazada que no hace falta tener el consentimiento de los padres para abortar, que le van a llevar en la clínica para abortar o le dan las píldoras del día después para que aborte ese niño después de las relaciones sexuales", explicó.

"Ella defiende toda esa ideología", aseguró

Aseguró que la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, "es del grupo de ellos", quien siempre "ha defendido y siempre estuvo en el equipo".

"Es algo insólito, a mí no me van a hacer pasar gato por liebre, ella defiende toda esa ideología, dan charlas; ese es un feudo, yo fui la única que no entré en el feudo de ellos. Si esto (el plan) se elaboró el año pasado, no vamos a culparle a la pandemia, acá lo que hay que hacer es políticas públicas, romper las brechas, los obstáculos que impiden que la mujer no tenga más violencia doméstica, abuso sexual, embarazo adolescente, ¿qué necesidad hay de hacer estos planes? Si hay cosas mucho más importante que esto, ¿porqué se tiene que estar elaborando estas cosas?", cuestionó.

Explicó que el artículo 10 del Código de la Niñez establece que será responsabilidad del Estado atender de las mujeres embarazadas insolventes a las que proveerá alojamiento, alimentos, medicamentos necesarios y cuestionó por qué el plan no se abocó a esto y a trabajar sobre necesidades básicas para que el ser humano subsista.

"¿Cómo se va a seguir confiando en ella? (Teresa Martínez), si ella miente, no le llama a los padres, lo primero que hizo es no irse, ellos tienen un manual a seguir igualito que el EPP, ellos tienen una estrategia: nunca entrar en debate con el contrario, no se van a presentar, conmigo no entran en debate porque les voy a sacar la careta. En mi caso, yo hubiera renunciado, no tiene dignidad, no tiene delicadeza, no tiene ética esta señora", agregó.

"No van a hacer el nuevo plan", expresó

Mercedes Brítez de Buzó comentó que no se realizará un nuevo Plan Nacional de la Niñez y que en ningún momento se les llama a los padres para trabajar con ellos en la elaboración del mismo.

"Esto que dicen que van a hacer un nuevo plan es una mentira más grande que no te podés imaginar, no van a hacer el nuevo plan, es mentira, no les llama a los padres interesados a trabajar con ellos, no es cierto. A esta gente yo les conozco como si los hubiera parido, les conozco demasiado bien porque cuando yo era jueza de la Niñez y la Adolescencia ya me persiguieron ellos, entonces les conozco cómo actúan, tergiversan la verdad, no son coherentes, tienen un lenguaje que te envuelve, y si vos no entendés ,vas a caer", expresó.

Redada de niños en el 2000 y 2001

Mercedes Brítez de Buzó había ordenado una serie de redadas masivas de niños en situación de calle en Asunción, entre noviembre de 2000 y enero de 2001. A raíz de estos procedimientos ordenados por la entonces jueza del Menor, 69 niños de 0 a 15 años quedaron internados en hogares transitorios y separados de sus familias, algunos meses, otros por años.

Cuando se produjeron las redadas de estos niños y de algunos de los padres y madres, ellos se encontraban en la vía pública realizando tareas de subsistencia. El procedimiento fue aparatoso, con intervención de la Policía, sin haberse realizado un contacto o interacción previa.

En aquel entonces, la misma jueza que ordenó retirarlos de la calle, luego de algunos días ordenó la restitución de varios de los niños a sus familias, pero otros permanecieron en los hogares, por años, como un bebé de 7 meses, que en el 2007 seguía en uno de los albergues transitorios, sin contacto con su familia.

Tras lo sucedido, en cumplimiento de un acuerdo de solución amistosa suscrito en 2011, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado paraguayo expresó las disculpas públicas a las víctimas.

Ministra Teresa Martínez será interpelada

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el pedido de interpelación a la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, para explicar su ausencia el pasado 23 de noviembre a la audiencia pública sobre el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia.

Asociaciones de padres y usuarios en redes sociales habían criticado que el plan pretenda que el Estado se constituya en un líder hegemónico en la atención integral de la infancia.

Los padres alegan que esta afirmación atenta y violenta los artículos 53 y 54 de la Constitución Nacional, "que establecen de manera inequívoca que son los padres y la familia en primerísima instancia quienes tienen a su cargo el derecho y la obligación de asistir, educar, amparar y proteger a los niños".

También se criticó que el plan abordara la necesidad del derecho a la educación integral en sexualidad (EIS) de niños, niñas y adolescentes. Además de entablar un enfoque de género y de inclusión.

A raíz de esta situación, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia resolvió dejar de lado este plan y trabajar en uno nuevo con la participación de más sectores.