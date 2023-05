Recordó que 12 empresas ya fueron sumariadas días pasados por no cumplir con la cantidad de buses operativos. Aseveró que varias de ellas ya respondieron y que algunas incluso anunciaron que están renovando sus flotas. Pidió, además, que las firmas que no estén en condiciones de operar salgan del sistema.

"Hace dos semanas se iniciaron 12 sumarios a empresas que no cumplen con ese mínimo de 75% en la cantidad de buses, de las cuales algunas ya comenzaron a contestar. La firma debe explicar por qué no está cumpliendo todavía o salir del sistema para que puedan venir nuevas empresas a cumplir el itinerario", sostuvo.

Reconoció que el sistema cuenta con una gran cantidad de problemas, pero reiteró que se están haciendo rigurosos controles para sancionar a las compañías que no cumplen sobre todo con la frecuencia requerida.

"No tenemos la varita mágica para mejor el sistema en tan corto tiempo, pero hay que empezar con eso, que salgan del sistema las empresas que no están en condiciones y las que sí están en condiciones, pero que no están cumpliendo, que cumplan, porque si no, se les van a aplicar las sanciones", expresó.

Sostuvo que actualmente se tienen alrededor de 1.500 a 1.550 ómnibus que circulan por Asunción y área metropolitana durante el día, mientras que en horario pico operan cerca de 1.200, de un total de 39 empresas reguladas por el Viceministerio.

En tanto, manifestó que teniendo en cuenta que cada empresa debe contar con el 75% de los buses, en las calles deben estar circulando al menos 1.800 vehículos diariamente.

En cuanto a las firmas reguladas por la Municipalidad de Asunción, Stark señaló que son alrededor de 200 buses los que anteriormente operaban, pero ahora solo tienen alrededor de 70, sumados a los de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) que ingresan también a la capital del país.

Con respecto a lo que será la reforma del sistema de transporte público, Óscar Stark aseveró que la semana pasada ya se presentó el avance de un estudio mediante el cual se plantean algunas soluciones para mejorar el servicio.

"La idea es tener un panorama bien claro para el gobierno que vaya a asumir y tomar las decisiones que haya que hacer para las reformas estructurales, pero ahora lo que estamos haciendo es más control diario de las flotas, que se cumpla la cantidad de vehículos", aseveró.

Manifestó que un aspecto importante que se debe evaluar es la reingeniería de todos los itinerarios del transporte público de Asunción y área metropolitana, debido que los que se implementan datan ya de hace 50 a 60 años atrás, así como también planteó la necesidad de implementar los carriles exclusivos para buses.

"Lo más económico y lo mejor que podemos hacer es darles más espacios a los buses para trasladarles a los ciudadanos en las ciudades y al mismo tiempo aumentar la cantidad y eso hará que la frecuencia se normalice, sobre todo en horas picos", propuso.

Este miércoles se cumplirá exactamente un mes de que Stark asumió el cargo, tras la destitución de Víctor Sánchez, ante la ola de críticas que se desataron por las constantes reguladas, sobre todo en horarios pico.

El nuevo viceministro se comprometió a recuperar la credibilidad ante la ciudadanía, transparentar el sistema de transporte público y buscar la reforma del sistema que exigen los pasajeros.