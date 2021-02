Esta situación provocó nuevas reacciones contra la cartera estatal que ya estaba en el centro de las críticas por su pronunciamiento con respecto a las agresiones que sufrieron las acompañantes del jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, en un restaurante el fin de semana y el supuesto encubrimiento de un pariente violento.

A esta cadena de reacciones ahora se suma una invitación que tomó estado público en las redes sociales y causó un repudio generalizado.

Desde el Ministerio de la Mujer informaron a Última Hora que se trata de una misiva que fue extendida a las autoridades mujeres que están al frente de instituciones públicas del Gobierno.

Invitación Día de la Mujer.jpeg Foto: Gentileza.

Sobre el punto, explicaron que no se trata de un homenaje al jefe de Estado, sino de un reconocimiento que se le hará por hacer posible que varias mujeres formen parte de su administración, en diferentes carteras del Estado.

No obstante, desde la institución no descartaron eventuales modificaciones en el acto si dicha situación "no caía bien".

El texto de la invitación reza "la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz, le invita cordialmente a conmemorar el Día de la Mujer Paraguaya a realizarse el miércoles 24 de febrero, a las 9.00, en el salón auditorio Las Residentas del Ministerio de la Mujer".

"El Día de la Mujer Paraguaya es ocasión para rendir homenaje a las mujeres y reafirmar compromisos por la igualdad en el Paraguay. El acto será en reconocimiento al Presidente Mario Abdo Benítez, por su invaluable compromiso, liderazgo y gestión en un mayor acceso de mujeres a cargos de decisión", sigue.

Días de polémicas

El Ministerio de la Mujer emitió un comunicado el domingo repudiando la agresión sufrida por las mujeres que acompañaban al jefe del Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, que fue abucheado públicamente en la noche del sábado en un conocido restaurante de Asunción.

Nilda Romero fue consultada acerca de la situación y justificó que se trata de un documento de repudio contra la violencia, que no tiene ninguna connotación política.

Tras esta polémica, saltó el caso de María José Ramírez, sobrina de Mirtha Elías, viceministra de la Mujer, quien denunció que su tía le pidió que "se calle" cuando fue violentada por su tío, Alberto Elías, hermano de la funcionaria.

El caso data del 2019, sin embargo, el reciente comunicado del Ministerio de la Mujer, que repudia las agresiones a acompañantes del jefe de Gabinete, hizo que la joven saliera al paso y se empañara aún más la situación de la institución.

Además, la misma viceministra también fue duramente criticada debido a que desde su perfil de Twitter calificó como "mujerines" a los hombres que supuestamente agredieron a las mujeres que acompañaban a Juan Ernesto Villamayor.

Muchas personas cuestionaron que justamente una viceministra de la Mujer use "mujerín" como término despectivo.