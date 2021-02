El Ministerio de la Mujer fue cuestionado en redes sociales por emitir un llamativo comunicado repudiando la agresión sufrida por las mujeres que acompañaban al jefe del Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor . En las respuestas en Twitter criticaban que muchas otras mujeres pasen situaciones peores y la cartera de Estado no actúe.

Al respecto, la ministra de la Mujer, Nilda Romero, fue consultada acerca de la situación y justificó que se trata de un documento de repudio contra la violencia, que no tiene ninguna connotación política.

“Nosotros casi siempre nos pronunciamos por este tipo de hechos. Yo estoy dolida por las personas que me agredieron y nosotros recibimos los videos y llamadas de mujeres pidiendo que nos pronunciemos y estudiamos esto. Vimos los videos y vimos que realmente se nota que hay dos mujeres que fueron agredidas”, dijo la ministra en entrevista con Monumental 1080 AM.

Asimismo, sostuvo que se emitió el comunicado “por un principio de no discriminación” y se discutió ampliamente con su gabinete la necesidad de publicar la identidad de las mujeres que fueron agredidas.

“Nosotros no miramos si es esposa de Fulano y de Mengano. Lo que hicimos fue repudiar el hecho de violencia que sufrieron las mujeres. Nosotros nos desmarcamos del tema de Villamayor”, agregó.

Ante las críticas que se registraron, la secretaria de Estado reconoció que “a lo mejor” se tenía que emitir un comunicado más generalizado, pero en este caso se decidió identificar a las víctimas.

“Si yo no sacaba el comunicado también me iba a sentir mal. Nosotros nos regimos por un principio de no discriminación", reiteró.

Romero también señaló que su cargo se encuentra a disposición, atendiendo las críticas que se realizaron en torno al caso. "Si tengo que pagar por haber sacado un comunicado, bajo el principio de no discriminación por dos mujeres que fueron agredidas y bueno", expresó.

El documento emitido por el Ministerio de la Mujer consideró que las acompañantes del jefe de Gabinete fueron agredidas “de manera desmedida e injusta”. Del mismo modo instó a las autoridades competentes a actuar e investigar el deleznable hecho.