Sobrina de viceministra de la Mujer la acusa de encubrir a pariente violento

El caso data del 2019, sin embargo un reciente comunicado del Ministerio de la Mujer, que repudia las agresiones a acompañantes del jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, hizo que la joven saliera al paso.

“Ahora que veo esto, quizá el ministerio se indigne por mi caso también. Yo soy la sobrina de la viceministra de la Mujer, Mirtha Elías, sii la que les llamó tanto a pedir ayuda cuando mi tío, el hermano de la vice, Alberto Elías, que me garroteó en mi propia casa”(sic), cuestionó Ramírez.

Nota relacionada: Ministra de la Mujer justifica llamativo comunicado tras escrache a Villamayor

En el posteo la joven también afirmó que la propia viceministra Mirtha Elías encubrió a su hermano. “Me pidió que me callara y no denunciara porque ella subía recién, jajaja fue por orden directa que no me hicieron caso?” (sic), denunció en su cuenta de Facebook.

Embed Ahora que veo esto, quizá el ministerio se indigne por mi caso tambien, yo soy la sobrina de la vice ministra de la... Publicado por Majo Ramirez Elias en Lunes, 15 de febrero de 2021

Además lamentó que el presunto agresor se encuentre como responsable del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) en la sede regional de Ypacaraí.

Viceministra de la Mujer califica de "mujerines" a escrachadores

La viceministra Elías también fue criticada en redes sociales por un tuit en el que la funcionaria utilizó el término "mujerines" para descalificar a los hombres que agredieron a Villamayor.

Embed Me parece de cobardes y mujerines la agresión a las dos mujeres que estaban acompañando al Ministro Villamayor. A las mujeres no se las toca ni se las agrede señores! Dejen de celebrar la VIOLENCIA!!! — Mirtha Elías (@MirthaElas1) February 14, 2021

Estas expresiones causaron una gran indignación en los usuarios que lamentaron utilizara el termino "mujerines" en forma despectiva y como sinónimo de cobardía. Otros señalaron que la falta de perspectiva de género en este tipo de situaciones demuestra que no está apta para el cargo y pidieron su renuncia.

Este hecho se suma a las críticas que ya recibió el Ministerio de la Mujer ante el comunicado en defensa de dos mujeres que se encontraban cenando con Juan Ernesto Villamayor, este fin de semana, cuando fue escrachado.

En las respuestas en Twitter criticaban que muchas otras mujeres pasen situaciones peores y la cartera de Estado no actúe. Desde Última Hora tratamos de tener alguna versión del Ministerio de la Mujer, pero no obtuvimos respuestas.