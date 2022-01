En ese sentido, manifestó que el proyecto de ley que regula el régimen de exportación fronteriza creará un problema a los importadores que están en regla y que también genera la posibilidad de que se siga trabajando de manera informal y evadiendo las reglamentaciones tributarias.

“Hablan de tener que eliminar las trabas, los controles de Dinavisa, INÁN; hablan de un tributo único para todas las importaciones. En la zona fronteriza tenemos la lista de esos productos y son prácticamente todos, productos que inclusive son producidos por la industria nacional, entonces esto afecta a varias aristas de la economía nacional”, remarcó.

Le puede interesar: Tributación rechaza proyecto de ley para reexportación

Asimismo dijo que incluso la capital del país se vería afectada por ser fronteriza y que solo beneficiaría a un grupo, en desmedro de toda la ciudadanía, que podría verse afectada con la suba de otros impuestos.

También indicó que actualmente no se puede detener el contrabando y al no realizarse un control sobre los productos que ingresan al país, también llegarán a otras ciudades no fronterizas.

Entre otras cosas, manifestó que ya se tienen suficientes problemas con el contrabando, los fletes y la poca navegación, por lo que considera importante proteger el mercado local.

Le puede interesar: Entre críticas analizan hoy proyecto de zonas francas

Enrique Duarte calificó el proyecto presentado por los comerciantes de frontera como una “ley a medida”.

Por último, afirmó que las modificaciones fomentarán el contrabando de mercaderías y la informalidad, y que incluso muchos de los miembros del Centro de Importadores del Paraguay no están enterados del proyecto presentado por su presidente, Elzear Salemma.

Se trata del tercer intento del Centro de Importadores del Paraguay para intentar lograr que el proyecto se apruebe en la Cámara de Senadores.