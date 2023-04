El empresario señaló a través de Monumental 1080 AM que están a favor de la movilización ciudadana, debido a que desde el gremio también están en desacuerdo con el subsidio a las empresas y esperan que las autoridades transparenten el uso.

Recordó que el Gobierno actualmente se encuentra con cinco meses de retraso en el pago del subsidio y alegó que si los transportistas pudieran cobrar en tiempo y de forma “adecuada” todo sería diferente y que el servicio mejoraría a favor de la ciudadanía. Aseguró que el viceministro de Transporte “miente”.

“Nosotros no queremos el subsidio, por favor, que el subsidio desaparezca. Para el empresario, el subsidio es un tremendo problema porque se burocratiza demasiado, dilatan demasiado y te descuentan absolutamente todo, si una persona faltó en el IPS te descuenta, si es que tu ITV se venció, te descuenta, si un horario no cumpliste, ya no tenés subsidio, se busca con microscopio, si es posible que no se te pague”, aseveró.

“El subsidio es algo grave, les mata a las empresas. La deuda que se tiene es grave, lo que miente el Gobierno es grave, lo que el señor viceministro (Víctor Sánchez) no asume es grave. Tenemos herramientas para hablar sobre transparencia”, acotó.

Mayada señaló que todo esto implica que las empresas de transporte son las que finalmente están subsidiando a los usuarios, ya que los pagos del subsidio se realizan de forma extemporánea.

Dijo que no se puede hablar de reguladas como tal, debido a que actualmente las empresas supuestamente están operando con todas las unidades que tienen disponibles, pero reconoció que sí existen problemas en las calles, con una aglomeración terrible, por lo que se debe buscar una solución.

Explicó que las empresas tienen en promedio por lo menos un 30% a 40% de unidades sobre tacos, que no están operando, ya desde la pandemia del Covid-19, y que a esto se suman los retrasos en el subsidio.

“Si es que el Gobierno se pusiese al día y pagase mes a mes, iba a mejorar por lo menos en un 60 a 70% esta situación caótica y tendríamos condiciones de proyectar a un cambio de sistema, no estar aumentando la tarifa o el subsidio, sino hacer un cambio en el sistema. Que el Gobierno asuma que tiene deuda, que cumpla, que se quite el subsidio y que ya no le dé absolutamente nada al empresario”, añadió.

Sostuvo también que un total de 25 empresas tuvieron que cerrar en los últimos años a causa de que ya no pudieron sustentarse, debido a los retrasos en el subsidio.

La propuesta del gremio

Seguidamente, el ingeniero manifestó que una opción que podría ser viable para llegar a un acuerdo y dar solución al problema sería que el subsidio sea derivado a los pasajeros y no para las empresas, pero de una forma indirecta.

Indicó que, si actualmente el subsidio a los transportistas por cada pasaje es de G. 2.200 y para que el pasajero no tenga que pagar ese monto de forma directa, lo que se puede hacer es que el Ministerio de Hacienda apruebe una acreditación automática para cada viaje del usuario, mediante el uso del billetaje electrónico.

“Entonces, cada vez que el pasajero sube al bus, pasa la tarjeta, G. 2.300 se le descuenta (de su dinero) y los G. 2.200 (del subsidio) directamente Hacienda se comunica con el sistema y le acredita por cada transacción los G. 2.200 que le corresponde al pasajero. Esa tarjeta puede ser perfectamente nominal, con un sistema transparente y controlado”, ejemplificó el empresario.

Alegó que años atrás el servicio de transporte público supuestamente funcionaba “perfectamente”, pero que comenzó a decaer cuando se colocaron las 800 a 900 unidades climatizadas y alertó de que este servicio está colapsando y llegando a su vida útil.

“Se colocaron en un sistema que no estaban en condiciones de asumir tanto costo para la tarifa. Hay que decir: el sistema de diferencial no resultó nunca. Hoy ya están colapsados, están con la vida útil. Entonces, estamos delante de una etapa en que tenemos que tomar decisiones. Imaginate si pasamos al eléctrico, va a subir mucho más”, refirió.

Una crisis se desató durante las últimas semanas, debido a que usuarios del transporte público denunciaron la falta de buses en las calles, lo que despertó una reacción improvisada del Gobierno, que decidió implementar unos 60 vehículos gratuitos y elevar las multas para las empresas que no cumplan con las frecuencias, mientras que siguió negando que haya reguladas.

Todo esto provocó la reacción de la ciudadanía, por lo que este último viernes se manifestaron en el microcentro de Asunción y, además de exigir transparencia en el sistema de billetaje electrónico y el cese del subsidio a los transportistas, pidieron la destitución del titular del Viceministerio de Transporte, Víctor Sánchez.