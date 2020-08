Tuit de Fidel Zavala contra Cadep y subsidio a campesinos desata críticas

Numerosos académicos respondieron a un tuit del senador Fidel Zavala, luego de que señalara: "BASTA de destinar fondos de Conacyt a ONGs propagandísticas que nada productivo han aportado científicamente. Base Is? CADEP? Te suenan?".

Zavala comenzó haciendo un hilo donde proponía achicar el Estado, cortando multimillonarias transferencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) destinado a "planes productivos".

Agregó que en 15 años se entregaron USD 1.200 millones a grupos campesinos sin resultados. "BASTA de grupos liderados por pseudolíderes que los adiestran para invadir y deforestar", expresó.

También pidió parar lo que calificó como "mentiras ideológicas que buscan destruir el desarrollo del país" y la división entre paraguayos. Agrego que estas mismas "mentiras ideológicas" en otros países desarrollaron resentimiento y comodidad de vivir del Estado y del esfuerzo ajeno.

Todo comenzó cuando la senadora Esperanza Martínez compartió la publicación de Última Hora, en la cual se hacía referencia al preocupante crecimiento de la deuda pública.

"Con este modelo productivo basado en agronegocios, baja industrialización y un sistema tributario injusto, el endeudamiento de éste y el anterior gobierno será pagado por sectores de medianos y bajos recursos, trabajadores, pequeños empresarios, funcionarios. Crisis asegurada", tuiteó Martínez.

El legislador de PPQ le respondió que ese modelo productivo "nos está salvando de una crisis más ahondada". Agregó que el campo, así como los que menciona, también van a pagar la deuda con los impuestos que ya pagan.

"No más impuestos. Más inversión privada. Más formalidad. Un aparato estatal más chico. Esa es la fórmula", agregó Zavala.

En la conversación participó la ex viceministra Mercedes Canese, quien pidió empezar a achicar el Estado para los que no pagan nada de impuestos.

"Basta de rutas y puentes para la soja. Basta de gastos en el MAG, Senacsa, Conacyt y FCA para la soja y las grandes ganaderas. Basta de policías en desalojos a favor de sojeros con títulos fraudulentos", tuiteó Canese.

Fue allí cuando Zavala pidió acabar con el subsidio a grupos campesinos. Además, le respondió a Canese que el Senacsa subsiste gracias al aporte de los productores.

"El Estado no da nada. Lo conquistado en el sector agropecuario es mérito propio sin ayuda del Estado. Productores llegan donde el Estado no. Construyen rutas, mantienen escuelas, hospitales, comisarias, etc.", aseveró.

Defensa

Numerosas personalidades del mundo académico expresaron su apoyo a estas organizaciones, principalmente a Cadep, reconocido internacionalmente por sus trabajos de investigación sobre la economía paraguaya. Cadep es liderada por el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda.

"Mi profundo respeto para Cadep, una organización seria y muy profesional, con una solvencia académica de alto nivel. Ha contribuido con importantes estudios sobre nuestra realidad económica y social", señaló el viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Cayo Cáceres.

Varios internautas le recordaron a Zavala, que debido al trabajo realizado por Borda cuando fue ministro del Gobierno de Nicanor Duarte Frutos Paraguay se salvó de entrar en default (cesación de pagos), además de promover numerosas reformas, entre ellas la impositiva.