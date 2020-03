Borda critica la falta de presión a sectores económicos más ricos

El ex ministro de Hacienda Dionisio Borda, así como el analista Fernando Masi, directivos del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), criticaron la falta de presión a los sectores más ricos del país para obtener un respiro fiscal en medio de esta crisis por el coronavirus y depender en menor medida del endeudamiento.

Sostienen que la baja carga tributaria conlleva a que un grupo reducido de contribuyentes obtenga enormes ganancias, contribuyentes que podrían ayudar a financiar las necesidades que tienen el sector de la salud y el comercio en un momento en que los cinturones públicos están muy apretados.

En ese sentido, propusieron la posibilidad de establecer por este año una retención del 5% a la exportación de soja. Esto, teniendo en cuenta la cosecha récord y la alta cotización del dólar, lo que generaría al sector agrícola ganancias siderales pese a la baja del precio de los commodities de las últimas semanas.

Como segunda medida plantean no aplazar los pagos de Iracis (renta comercial, industrial y de servicios) e Iragro (renta agropecuaria) para las grandes empresas, ya que son ganancias por el 2019 ya determinadas e incluso repartidas entre algunos accionistas (ver la infografía).

“Proponemos que se tenga en cuenta principalmente a la población en situación más vulnerable, y que constituyen entre el 65 y 70% de la población paraguaya. Para esa gente proponemos medidas que implican un mayor sacrificio de la gente que tiene mayores recursos, de la clase alta”, expresó Masi.

Ayuda. El ex ministro Borda y Masi también plantearon que el Gobierno aumente las transferencias monetarias para fomentar el consumo en estos días. En esta propuesta incluyen a los beneficiarios de pensiones y Tekoporã, así como a aquellos receptores de tarifas sociales de energía eléctrica o trabajadores independientes registrados en gremios constituidos formalmente. No obstante, no descartan la incorporación de otros sectores.

Los directivos del Cadep consideran clave la transparencia. Instan al Ejecutivo a implementar herramientas de control online como un método de garantizar que las intervenciones sanitarias y económicas lleguen a los más necesitados y se eviten las maniobras políticas que resulten en prácticas de clientelismo o corrupción. En ese contexto, recalcaron que es fundamental reforzar la gestión administrativa del Ministerio de Salud Pública para agilizar las respuestas de la lucha contra la pandemia.