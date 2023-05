Esta etapa está encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Bogarín, y la secretaria judicial, Lourdes Rojas, en presencia de los apoderados de los distintos partidos y movimientos políticos.

Asimismo, es transmitido en vivo a través de las diferentes cuentas en las redes social del órgano competente de los comicios para que la ciudadanía pueda hacer el seguimiento.

El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó en la víspera que al finalizar el juzgamiento definitivo de las actas de escrutinio de las mesas de votación se procederá a analizar los incidentes, como observaciones y reclamos, que se presentaron en el proceso de cómputo provisorio.

El juzgamiento definitivo tiene plazo para cerrar hasta el próximo 27 de mayo.

El TSJE culminó los cómputos provisorios de las actas de los últimos comicios en los 17 departamentos del país el miércoles último.

Todas las actas de esta etapa se pueden ver ingresando a un enlace de la página web del Tribunal Superior: https://tsje.gov.py/actas-computos-provisorios.html.

Ante la movilización en reclamo de supuesto fraude electoral por parte de seguidores del líder del Partido Cruzada Nacional, el ex senador y ex presidenciable Paraguayo Cubas, la institución se mantuvo en no hacer un recuento de votos.

Actualmente, el político impulsor de las protestas se encuentra recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, tras ser procesado por perturbación a la paz pública y otros hechos.

Sectores de la oposición, principalmente de la Concertación Nacional, se sumaron a estas protestas este último martes y reclaman la apertura del cuarto sobre y que se transparente el proceso electoral.

Expertos en ciberseguridad aseguran que sí se pudo haber manipulado el sistema electrónico que se usó en las elecciones y exigen que la auditoría del código fuente se haga pública.