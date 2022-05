Tribunal de Sentencia absuelve a Sindulfo Blanco y Víctor Núñez por caso de prevaricato

El Tribunal de Sentencia absolvió este martes a los ex ministros de la Corte Sindulfo Blanco y Víctor Núñez. Foto: Raúl Cañete.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Yolanda Portillo, Héctor Capurro y Blanca Gorostiaga, decidió absolver en forma unánime de culpa y reproche a los ex ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Sindulfo Blanco y Víctor Núñez.

Los magistrados argumentaron que no se dio el hecho de prevaricato, conducta que se les atribuyó a ambos ex representantes de la máxima instancia judicial.

La jueza Portillo dijo que se demostró que las cuestiones tratadas en dos resoluciones de los acusados son interpretaciones posibles que se pueden dar para el caso.

Señaló que, en todo caso, se debió probar la extralimitación jurídica en la causa. Pero, al no darse la tipicidad no constituye en hecho punible.

Además manifestó que el fallo por el que fue acusado no es el único que el ex ministro Sindulfo Blanco dictó en ese sentido, por lo que no se probó lo que sostuvieron los fiscales Silvio Corbeta y Alma Zayas.

"Lo que correspondía era probar si existía una contradicción con la norma", dijo la jueza. Con ello, se levantaron las medidas cautelares.

El juez Yoan Paul López fue quien elevó el caso para su juzgamiento.

Durante el desarrollo del juicio oral, los fiscales Silvio Corbeta y Alma Zayas solicitaron las penas de 3 años de cárcel para Sindulfo Blanco y 2 años para Víctor Núñez, ambos ex ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, los abogados Ricardo Preda, en defensa de Blanco; y Héctor Rodas y Milner Rodríguez, por Núñez, pidieron el sobreseimiento definitivo de los dos procesados.

El emblemático caso

El caso data del año 2016, cuando los fiscales René Fernández, Luis Piñánez y José Dos Santos imputaron a Víctor Núñez y Sindulfo Blanco por presunto prevaricato. El hecho en cuestión tiene una pena de entre 2 y 5 años de cárcel y de 10 años en los casos más graves.

La causa se inició tras la denuncia de Peter David Kennedy, quien fue condenado por varios hechos punibles a seis años de cárcel.

Dicha sentencia fue apelada por la defensa, por lo que el Tribunal de Apelación en lo Penal admitió el recurso y anuló el juicio oral y público, con lo que dispuso que se repitiera el juicio oral.

Sin embargo, se presentó un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema, donde con los votos de Sindulfo Blanco y Víctor Núñez se anuló la resolución del Tribunal de Apelación, y por decisión directa se confirmó la pena de 6 años de cárcel para Kennedy.

Los fiscales sostienen que con ello se cometió el presunto hecho de prevaricato, en tanto que hay otras opiniones que sostienen que los ministros sí podían admitir el recurso.

El caso es que en todas las casaciones planteadas en casos similares, la Corte declaró inadmisible su estudio, debido a que la resolución que dispone el reenvío de la causa no pone fin al proceso penal.

El caso también es emblemático, ya que fue la primera vez que se admite un proceso penal en contra de dos ex ministros de la máxima instancia judicial.