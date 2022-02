Tres Bocas: Vecinos se quejan por lentitud en el pago de indemnizaciones

Según los comerciantes, las obras no avanzan y muchos ya se quedaron sin su fuente de ingreso esperando que se ejecute el pago de las indemnizaciones. Los manifestantes realizaron el cierre intermitente de Acceso Sur.

María Lea Melgarejo, una de las comerciantes afectadas, dijo que las obras solo están en un avance del 20% y la promesa es que culminarán para el mes de agosto.

“Estamos sin nada, ya no llegan clientes, muchos negocios cerraron, los alquileres fueron abandonados. Hace un año y hasta ahora no se reglamenta el artículo 8 de la Ley 5389. Según el MOPC, esto está en manos del Ejecutivo. Las obras no avanzan y la gente ve. Todos se quejan”, dijo la mujer a Telefuturo.

Los frentistas anuncian que paralizarán las obras en el caso de que el Gobierno no responda a sus reclamos. Durante la jornada de este jueves, realizaron cierres intermitentes del Acceso Sur.

Las obras en la zona contemplan un túnel de 135 metros de extensión que beneficiaría a unos 50.000 conductores a diario. Los trabajos son financiados por una donación de USD 24 millones por parte del Gobierno de Taiwán.

La velocidad promedio del tránsito sobre Acceso Sur es de 25 km por hora y con esta solución llegaría a 70 km por hora, según el MOPC. El paso a desnivel (túnel y rotonda) a construirse beneficiará a todos los que circulan en la zona del cruce de Acceso Sur, Avelino Martínez y Américo Picco (Tres Bocas).

Es uno de los puntos más conflictivos para el tránsito y que afecta a los municipios de Villa Elisa, San Lorenzo y Ñemby, donde se estima que transitan cerca de 45.000 vehículos por día.