Los tres integrantes de la primera terna son Emilio Camacho Paredes, con 84,39 puntos; César Emilio Rossel, con 79,14 puntos, y Édgar Adrián Urbieta Vera, con 79 puntos.

Mientras que la segunda está compuesta por Myriam Concepción Cristaldo Caballero, con 75,775 puntos; Jorge Enrique Bogarín González, con 75,62, y Gustavo Ariel López Benítez, con un puntaje de 73,995.

Ahora, ambas propuestas serán enviadas al Senado, donde elegirán a los dos nuevos miembros del TSJE para reemplazar a Alberto Ramírez Zambonini y a María Elena Wapenka, quienes dejarán sus respectivos cargos al cumplir la edad límite.

Mientras se trataba el tema, un grupo de personas dirigidas por el abogado Guillermo Ferreiro, titular del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), se manifestó en la plaza Batallón 4, de Asunción, frente al Consejo de la Magistratura.

El profesional del Derecho que convocó a la movilización consideró que el órgano "buscaba dejar sin candidatos suficientes" a una de las dos ternas que se deben conformar para la elección de quienes ocuparán las vacancias.

Manifestación frente a CM.jpg Foto: Dardo

En la ocasión, incluso se desataron incidentes entre los manifestantes y agentes de la Policía Nacional. El hijo de Efraín Alegre, titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue aprehendido junto con otro dirigente liberal en medio de la manifestación. Desde la oposición denunciaron una "presión del cartismo" para favorecer a su candidato.

Los detalles de la sesión

Al comienzo del encuentro, el presidente del CM, Óscar Paciello, pidió disculpas al pleno si sus expresiones llegaron a ofender a sus pares e instó a dejar los intereses particulares con miras a continuar con el proceso.

Mientras tanto, el representante del Senado en la institución, Pedro Santa Cruz, reiteró que el proceso se ve entorpecido a causa del cartismo. Cuestionó la calificación que se le dio a la candidata María Verónica Franco Gennaro.

Un grupo de consejeros le bajaron los puntos, lo que provocó que a la misma le falte solo 0,12 puntos para alcanzar los 70 requeridos e integrar una de las ternas. Esto, a su vez, generó la falta de un candidato.

Santa Cruz volvió a manifestar que Franco Gennaro fue quien logró el mayor puntaje en el examen, pero que de igual manera otros recibieron mayor puntuación en la evaluación cualitativa y en las audiencias públicas, asegurando que se debe a la presión del cartismo.

“El Partido Colorado controla el sistema electoral y lo que ahora pretende es el control de la Justicia Electoral y yo no me voy a prestar a esta situación porque necesitamos unas elecciones limpias, transparentes, necesitamos que nuestras autoridades tengan legitimidad”, aseveró Pedro Santa Cruz.

Y añadió: “Lo que se pretende es que no haya pluralidad, que no haya control en las próximas elecciones. Políticamente me parece que la intención es llegar a los seis candidatos y prestarse a un acuerdo de situación de presiones y nadie es tonto”.

Seguidamente, el senador leyó el calendario electoral para este 2022, recordando que para el 31 de mayo se realizará el corte técnico de las inscripciones, del 1 al 15 de junio es el periodo de tachas y reclamos, etc., y dijo que "se evidencia" la intención de algunos miembros.

“Creo que hay claras intenciones acá, no digo por todos los miembros. Hasta ahora no tenemos conformado el Tribunal Electoral y estamos en pleno proceso electoral. Y solicito un cuarto intermedio o en todo caso me voy a retirar”, expresó un tanto ofuscado Santa Cruz.

No obstante, el presidente del Consejo de la Magistratura señaló que no considera conveniente proceder a dejar nuevamente en cuarto intermedio la sesión.

Acusaciones y polémica

Por su parte, César Ruffinelli, de las universidades privadas, señaló que “no existe ninguna manipulación del puntaje” de los candidatos. Luego se dirigió al senador Santa Cruz asegurándole que “no representa a ningún partido” y que las puntuaciones las brindó de acuerdo con el reglamento de selección.

Al respecto, dijo que “no va a regalar puntos” y añadió: “¿Para qué está el reglamento? Yo no puedo permanecer callado cuando hay ítems cuestionados. No me refiero a alguien en particular, pero sí es necesario que por una vez veamos el reglamento, que se dio para seguridad de todos nosotros”.

Ruffinelli señaló que se debe seguir con el proceso de conformación de ternas y que deben ser admitidos “los mejores” y que deben ser coherentes para hacer cumplir el reglamento.

“Cuando no le gusta a un sector somos los leprosos. Yo no le defiendo a ningún sector político. Que se revise si estoy afiliado a un partido político. Da gusto difamar a una persona cuando se carece de pruebas, pero yo exijo que se lea el reglamento”, enfatizó, añadiendo que propone seguir con la selección.

A su turno, Roberto González, representante de la Cámara de Diputados, resaltó la importancia de cumplir enviando las ternas al Senado y que no puede ser considerado como un argumento el no contar con representación de algún partido.

En ese sentido, Paciello señaló que el CM es un órgano “apolítico”, tras lo cual Jorge Bogarín, del gremio de abogados, salió al paso de todos los entredichos y dijo que concuerda con las expresiones de César Ruffinelli y Roberto González.

Dijo que “fueron víctimas de la desinformación” y pidió proseguir con el proceso de conformación de los grupos de candidatos, “en pro a la gobernabilidad de la República del Paraguay”.

Finalmente, el senador Pedro Santa Cruz volvió a intervenir para explicar que pidió pasar a cuarto intermedio porque considera “que esta conformación atenta contra las elecciones” del 2023.

“Me dirijo al doctor Ruffinelli, usted viene de un estamento, de una universidad y creo que con lo que señalé acá me reafirmo en todo lo que dije y vuelvo a decir que funcionarios de la Justicia Electoral estuvieron haciendo lobby por cierto candidato, muchos de los miembros saben eso, no pueden negarme”, aseguró exaltado el legislador.

Santa Cruz se retira de sesión

Finalmente, el parlamentario aseguró que el Consejo aprobará el recurso de reconsideración que presentó Gustavo Ariel López Benítez, a fin de constituir a los seis postulantes, por lo que ya no acompañará el proceso y se retiraría de la sesión.

Mónica Seifart, del Poder Ejecutivo, junto al mismo Paciello exhortaron al senador que se mantenga y acompañe la sesión, pero Santa Cruz se mantuvo en su decisión y se retiró.

Seguidamente, se comenzó a tratar el caso de López Benítez, donde el pleno aprobó su pedido de reconsideración, con la argumentación de que se ajusta al reglamento, por lo que su puntuación asciende a 73 con 995 puntos.

Las propuestas para las ternas

Eugenio Jiménez Rolón, representante de la Corte Suprema de Justicia, propuso para encabezar la primera terna a César Emilio Rossel y para acompañarlo mocionó a Édgar Adrián Urbieta Vera y a Jorge Enrique Bogarín González. Destacó el perfil académico y la experiencia de cada uno. Su propuesta fue secundada por el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, José Raúl Torres Kirmser.

Seifart planteó como candidatos para la primera terna a Myriam Concepción Cristaldo Caballero, Emilio Camacho Paredes y también a Jorge Bogarín González. Durante su propuesta remarcó el puntaje que obtuvo cada uno, así como el “reconocimiento” y la trayectoria de los tres.

Roberto González acompañó la moción de la representante del Ejecutivo, pero pidió cambiar el orden, ubicando en primer lugar a Emilio Camacho, luego a Myriam Cristaldo y finalmente a Jorge Bogarín González. Dijo que concordaba con los argumentos brindados por Seifart.

El consejero Jorge Bogarín propuso a Emilio Camacho para liderar una de las ternas, además de proponer a Myriam Cristaldo y Gustavo López Benítez, mientras que Óscar Paciello planteó como primera opción a César Emilio Rossel, así como votó por Jorge Bogarín González y López Benítez.

Finalmente, César Ruffinelli votó en primer lugar por Emilio Camacho, en segundo, por Myriam Cristaldo y por Gustavo López Benítez.

Tras el primer conteo, Jorge Bogarín quedó en primer lugar con cinco votos a su favor; en segundo quedaron por igual Emilio Camacho y Myriam Cristaldo, con 4 votos; César Rossel y Gustavo López, con 3 votos, y Urbieta, con 2 votos.

No obstante, teniendo en cuenta que para ser parte de las ternas cada candidato debe contar con seis votos, realizaron nuevamente un cuarto intermedio de unos minutos para analizar si rever o mantener sus posturas.

En principio todos se ratificaron en sus mociones de terna, pero como nuevamente quedaba sin definirse siquiera las ternas, fueron modificando sus mociones, llegando a coincidir en posturas, con lo que todos los postulantes alcanzaron los siete votos por parte de los miembros del CM.

La sesión extraordinaria estaba prevista para las 8:00 de este lunes, luego se pasó para las 8:30, pero finalmente arrancó a las 10:30. La misma se llevó a cabo debido a que la definición de los candidatos quedó en cuarto intermedio el pasado viernes 20 de mayo.

El Consejo de la Magistratura es el encargado de seleccionar los candidatos para el TSJE y de enviar sus nombres al Senado. Cada propuesta de candidatos debía estar conformada por tres personas (una terna); es decir, la institución debe seleccionar a seis postulantes de entre todos los aspirantes a los cargos.