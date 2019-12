Trabajadores del Minna anuncian huelga desde el 16 de diciembre

En asamblea se resolvió que la medida se inicie a las 00.00 del próximo 16 de diciembre, hasta las 15.00 del 20 del corriente mes.

Los trabajadores reclaman el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo por parte de la institución estatal.

Viviana Coronel, secretaria general del sindicato, dijo en una entrevista concedida a Última Hora que también piden mayores recursos en el presupuesto del Minna.

En ese sentido, hicieron hincapié en la carencia de los servicios de alimentación y la atención que se dan en los centros dependientes de la cartera estatal.

La secretaria del gremio dijo que la situación por la que atraviesan actualmente en estos lugares es “preocupante” y “deplorable”.

“Hace como 10 años que los trabajadores están sosteniendo los programas, tienen que pagar de sus bolsillos para que al día a los niños no les falte el pan, para que la comida tenga un poco de fideo y no sea caldo nomás, y verduras”, expuso.

Enfatizó, principalmente, que la situación de la niñez y adolescencia hoy en día es carenciada.

En cuanto al incumplimiento del contrato colectivo, dijo que hace 10 años no se hace recategorización y que incluso hay funcionarios que no perciben el sueldo mínimo, entre otras supuestas irregularidades.

Versión del Minna

Por su parte, el asesor jurídico del Minna, Nelson Coronel, expresó a Última Hora que quieren asegurarse de que se cumplan los requisitos para llegar a la huelga. "De momento cumplieron con llamar a asamblea para tomar esa decisión", manifestó.

Con respecto al supuesto incumplimiento del contrato colectivo, alegó que no se puede cumplir algo que no está vigente. Indicó que el acuerdo anterior, que expiró en el año 2014, no contemplaba la renovación automática, por lo que deberían sentarse a negociar sobre el punto.

Inclusive, señaló que al ser elevada la categoría de la Secretaría de la Niñez (pasó a ser ministerio), ese contrato debía ser renegociado.

Por otro lado, sobre el presupuesto para niñez y adolescencia, sostuvo que no hubo recortes, pero que no se puede destinar más dinero a salarios.