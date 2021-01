Titular de la Corte aboga por un cambio del modelo judicial, sin injerencia política

Por ello, criticó que se realice una generalización del funcionamiento de la Justicia, tomando en cuenta solo los casos polémicos como el de Óscar González Daher y otros, cuyas sentencias resultan ser disconformes para la opinión pública.

“Yo no quiero hacer un juzgamiento de que todo está mal en la Justicia por los últimos casos que se han dado… Estamos dejando de lado la visualización total y hay que tener en cuenta que hay todo un trabajo del Poder Judicial y que estos casos no están firmes en primera instancia, y a lo mejor estamos sacando conclusiones sin el resultado definitivo”, expresó Martínez Simón en entrevista con Monumental 1080 AM.

Cambio del sistema judicial

El presidente de la máxima instancia judicial reconoció que, si bien algunas cuestiones funcionan mal en la Justicia, se debe trabajar en un nuevo modelo de funcionamiento, excluyendo la injerencia política por completo.

“Lo vengo sosteniendo desde hace tiempo y es que necesitamos el cambio de sistema de remoción de magistrados desde la política. Hay personas que quieren hacer mal las cosas y este modelo no está funcionando, tenemos que dar más estructura institucional a la Justicia”, señaló.

Asimismo, el alto funcionario justificó que existen "miles de casos" que se resuelven con calidad jurídica, pero que no tienen mucha repercusión pública.

“Muchas veces nos olvidamos que la esencia del Poder Judicial existe por el conflicto y tenemos que solucionar los problemas y tenemos que solucionar los conflictos y darle a la ciudadanía una explicación clara”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que muchas de las sentencias que se dan en la Corte dependen del trabajo que realiza la Fiscalía y de las evidencias que se presentan en el marco de las investigaciones.

Polémico caso de Óscar González Daher

Uno de los últimos casos emblemáticos que recientemente se resolvió tiene que ver con los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que involucró al ex senador Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero.

El Tribunal de Sentencia declaró culpables a los tres por el hecho de tráfico de influencias y condenó al ex presidente del JEM, González Daher, a dos años de prisión, al igual que a Raúl Fernández Lippmann. Mientras que el abogado Carmelo Caballero recibió una pena de 1 año y 8 meses de cárcel.

Sin embargo, ninguno irá preso. Los jueces los beneficiaron con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, con lo cual deberán seguir reglas de conducta durante tres años para no pisar una penitenciaría.

Tal resolución generó mucha indignación ciudadana, por lo que se desataron varias críticas contra el funcionamiento de la Justicia y la decisión de los jueces.