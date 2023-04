¡Doloroso! Una mujer rompió en llanto tras contar lo que pasan en IPS



♦ Dijo que salen desesperados a buscar medicamentos a altas horas de la noche, porque el hospital no tiene stock.



"Llega el Día de la Madre y yo sin mi mamá. Ojalá que no se me vaya mi mamá".#NPY pic.twitter.com/ilfgFmolYu