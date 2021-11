Titular de ARP sostiene que "hay que ser indulgente" con la FTC

Señaló que se trata de un ganadero cuya familia es trabajadora y esforzada. En este sentido, lamentó lo ocurrido.

Dijo que los grupos criminales que operan "cruelmente" en el Norte del país no son "un buen augurio para el futuro del país" y que no es fácil juzgar en este contexto a la Fuerza de Tarea Conjunta ( FTC). Se limitó a no hacer críticas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad con relación a los últimos eventos registrados en la zona.

"Es difícil imaginarse si uno no está en la zona y no convive con esa situación. Es difícil también juzgar cuando uno no conoce bien y solo maneja información de la prensa y a veces considera que es en un lugar lejano", manifestó.

Sobre el punto acotó que la fuerza de seguridad presente en el Norte es la garantía mínima que tiene el sector agroindustrial para seguir desarrollando sus actividades en la zona, independientemente, de si las instituciones funcionan bien o mal.

"Mientras no tengamos algo mejor, es lo que tenemos y errores hay", acotó. "Es difícil el combate a estos grupos criminales, estando del lado de la ley y ellos (criminales) teniendo códigos que no respetan la ley, no respetan la vida, no respetan los derechos humanos", agregó el presidente de la ARP.

Galli Romañach afirmo que se trata de una lucha asimétrica. "Por eso hay que ser bastante indulgentes cuando se juzga a estos organismos de seguridad, que están haciendo un trabajo", aseguró.

Sostuvo que los grupos de terroristas no crecieron, más bien, se achicaron. "Aún con la amenaza de todo lo que hicieron en la zona, se sigue produciendo, se están instalando industrias importantísimas, que van a traer mucha fuente de trabajo", reforzó el titular.

Aseguró que la ARP están en intercambio permanente con las autoridades y que todavía no asumieron una postura crítica contra el Gobierno porque apenas se estaban enterando de lo acontecido con el ganadero alemán y sus peones.

Helmut Ediger Friesen, propietario de la estancia Ediger; Rolando Díaz González, capataz del establecimiento, y Odair Dos Santos (36) fueron secuestrados por personas armadas después del mediodía del lunes, en la zona del Itacurubí del Rosario, de San Pedro.

En el transcurso de unas horas fueron encontrados sin signos de vida en la misma propiedad donde desaparecieron, mediante la orientación dada por Eder Cordeiro Machado (18), el cuarto secuestrado que logró huir de sus captores.

La Policía Nacional sostiene que el ganadero y los dos peones fueron ejecutados tras el pago solicitados por los secuestradores para la liberación de las personas.