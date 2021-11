Matan a ganadero alemán y a dos peones secuestrados en San Pedro

La Policía Nacional confirmó ayer la ejecución del colono menonita y dos peones luego de que estos fueran secuestrados, además del capataz que habría sido liberado del establecimiento ganadero ubicado en la zona 6000, ex Marengo, de la colonia Friesland, en San Estanislao, Departamento de San Pedro.

El Departamento de Investigaciones de San Pedro confirmó anoche el hallazgo ya sin vida de Helmut Ediger Friesen, de 75 años, propietario de la estancia Ediger; de Rolando Díaz González, capataz del establecimiento; y de Odair Dos Santos (36), ciudadano brasileño.

Los cuerpos fueron encontrados en la misma propiedad donde desaparecieron ayer, como a las 14:30, gracias a la orientación dada por Eder Cordeiro Machado (18), el cuarto secuestrado que logró huir de sus captores.

El joven indicó a los intervinientes el lugar donde lo dejaron atado. El sitio se trata de una zona boscosa que está en el fondo de la extensa propiedad, donde encontraron los tres cuerpos sin signos de vida, y con heridas de arma de fuego en la cabeza, presumiblemente de calibre 38, según reporte oficial.

Según declaraciones de los familiares del ciudadano alemán, recibieron una comunicación de los secuestradores, quienes habrían solicitado el pago de G. 100 millones por la liberación de las personas.

Hasta el momento se desconoce si la familia llegó a pagar el monto exigido por los delincuentes.

Fue atacado. El colono menonita Helmut Ediger Friesen ya había sido víctima de un ataque en el mes de julio.

En aquella ocasión, el hombre fue atado de manos y pies, y le robaron la suma de G. 6 millones, además de que su vehículo fue incinerado.



Norte: “Los que tienen el control territorial son narcos y no la FTC”

Para el abogado y criminólogo Juan Martens, especialista en DDHH, “el informe elevado al Ministerio Público por parte del CODI, que desmiente a la FTC (en cuanto a ser autores de las bajas), deja al descubierto que los que tienen el control territorial en amplios sectores del Norte del país son verdaderamente los narcos y no así la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)”.

El abogado realizó las declaraciones en la red social Twitter, donde explicó que cuando se ponen en riesgo los intereses de los narcotraficantes que operan en la zona Norte, estos actúan con violencia. Dijo que no es la primera vez que actúan nacos y miembros de grupos armados EPP o ACA.

“Cuando se pone en riesgo intereses narcos (pistas de aterrizajes, cultivos de marihuana) estos reaccionan de la manera en que están acostumbrados, matando a los ‘ìntrusos’, en este caso, unos autodenominados guerrilleros”, publicó.

Explicó que “no es la primera vez que interactúan narcos y miembros de EPP o ACA. En otras ocasiones, los campamenteros narcos ya habían proveído de alimentos y enseres a los del EPP, bajo amenazas”. Resaltó que, “sin embargo, es la primera vez que se toparon con gente grossa”.

Agentes de la FTC se adjudicaron las cuatro bajas de miembros de ACA-EP, en un supuesto enfrentamiento, pero en su informe dicen que hallaron los cuerpos.