Ternas para el TSJE: ¿Por qué se critica la conformación del CM?

Los partidos de oposición refieren que, como parte de este supuesto plan cartista, los candidatos mejores puntuados en el proceso de selección fueron puestos adrede dentro de una misma terna para que uno de ellos o ambos queden eliminados. Se refieren al ternado Emilio Camacho (Frente Guasu) y César Rosell (PLRA).

En principio, los puntajes otorgados por el represetante de los abogados, Jorge Bogarín; el de la Universidad Católica, César Ruffinelli; y el de la Universidad Nacional de Asunción, Raúl Torres Kirmser fueron los que no permitieron completar con por lo menos seis candidatos el número de aspirantes con el puntaje mínimo (70 puntos), lo cual llevó la sesión a un cuarto intermedio.

Tras zanjarse el problema del número de postulantes con el puntaje mínimo para poder conformar las dos ternas y remitir a la Cámara de Senadores, el siguiente paso también contó con maniobras que fueron en contra de los principios acordados al inicio del proceso, según señalaron varios miembros del Consejo de la Magistratura.

Dicho criterio conversado era que una terna iba a ser integrada por los números impares en orden de puntuación, y la otro por los números pares, de manera a que los mejores puntuados no estén en una misma terna.

Sin embargo, en el estadio de votación, el citado bloque señalado como cartista no dejó prevalecer este criterio, y se decantó por el de una terna con los mejores puntuados, y la otra con los demás.

Está en manos de la Cámara Alta elegir a dos de los seis ternado para sustituir a los ministros Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, quienes dejarán sus respectivos cargos al cumplir la edad límite de 75 años. La elección cobra mayor interés atendiendo que el país está en la puerta de nuevas internas partidarias y de las elecciones generales del 2023.

Si bien en hay un antecedente del 2014 cuando los senadores eligieron a dos integrantes de una misma terna para ministros del TSJE, actualmente está vigente una ley que prohíbe tomar esa misma decisión. Los preferidos por la oposición son Emilio Camacho y el liberal César Emilio Rossel.

Piden rechazar las ternas

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre fue uno de los que más férreamente criticó el actuar del Consejo de la Magistratura. A su criterio, “están ejecutando un golpe que es el preludio de un gran fraude electoral”.

“Esta es una clara señal de la construcción del primer golpe para cometer un gran fraude electoral en las elecciones de 2023”, sostuvo.

Senadores del Frente Guasu también señalaron su disconformidad por lo actuado en el organismo extrapoder. Consideran que en el Consejo dan graves señales de apañar el copamiento de las instituciones, en este caso del TSJE, en cuya cúpula se deben llenar dos vacancias.

El interés de este sector también radica en que mediante Camacho puedan ocupar el cargo de representación del organismo electoral para el tercer espacio, considerando que son la tercera fuerza política en el Congreso.

Por su parte, el senador y ex presidente de la República, Fernando Lugo, afirmó en forma escueta que la disposición del Consejo es una “grosera manipulación”.

En tanto que para el senador Sixto Pereira no se puede aceptar una terna si no se constituye como herramienta de control mutuo.

“De ninguna manera vamos a aceptar porque en el TSJE se necesita la pluralidad y la presencia de todos los signos políticos partidarios e ideológicos. Pero acá un signo de interés económico quiere copar las instituciones a platazo limpio y no respeta la institucionalidad democrática”, manifestó.

El senador Jorge Querey anticipó que “si no se revierte no vamos a aceptar, vamos a rebotar, no vamos a tratar todo lo que nos venga del Consejo”.

Justifican el proceso

Desde el Consejo de la Magistraturas defienden el proceso y aseguraron que no responden a intereses políticos o partidarios. Señalaron que sus actuaciones se hicieron en base a lo que dice el reglamento del organismo extrapoder.

Senadores colorados expresaron estar de acuerdo con el resultado del proceso de selección. “Creo que están los mejores puntajes y méritos”, dijo el senador Arnaldo Franco. El legislador indicó que la intención de la oposición es colocar a un ministro anticartista como Camacho.

Por su parte, el senador colorado Enrique Riera aseguró que el Consejo de la Magistratura resolvió con inteligencia las trabas en el proceso. Asimismo, afirmó que los debates fueron públicos y transparentes.

¿Cómo se eligen las ternas?

Para ingresar a una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura, el postulante atraviesa por tres etapas de evaluación que totalizan 100 puntos.

Durante los procesos se evalúan la idoneidad del profesional (60 puntos), la audiencia pública (20 puntos) y la evaluación integral (20 puntos).

Además, las evaluaciones referidas a conocimientos generales y específicos totalizan hasta 25 puntos.

Cualquier postulante que supere los 70 puntos podrá ser considerado para integrar la terna, de la que el Senado podrá elegir a solo un miembro de cada terna, que a su vez, es planteado al Ejecutivo.