Suman 7.300 repatriados que llegaron al país ante la pandemia del Covid-19

Manifestó que actualmente, 2.253 personas, incluyendo adultos y niños, pasaron por los hoteles salud, que tuvieron apertura el 13 de mayo pasado.

Refirió, además, que esta semana 955 personas, compatriotas y extranjeros, fueron dados de alta de los distintos albergues que se tienen a lo largo y ancho del territorio nacional.

"Con satisfacción también les informamos que de 919 personas que han dado positivo al test del Covid-19, habiendo regresado al Paraguay desde el exterior, 548 han sido dadas de alta y han regresado a sus hogares. Eso nos motiva y nos compromete aún más, porque nos damos cuenta de que las medidas que están siendo implementadas están dando resultados auspiciosos", expresó.

Informó que desde el lunes 22 de junio al jueves 25 de junio, 761 compatriotas van a regresar al país de Argentina, Perú, Chile y Brasil. Todos ellos ya tienen lugares asegurados, algunos en albergues y otros en hoteles salud.

Habrá más vuelos humanitarios

Mencionó, asimismo, que en la tarde de este viernes mantuvo una reunión con los representantes de la Asociación de Agencias de Turismo y Agencias de Viajes, con quienes compartió el protocolo que está siendo implementado para el accionar de los vuelos humanitarios.

Explicó que uno de los puntos centrales de la reunión con los representantes de estas agencias es el hecho de que los vuelos "tienen que tener necesariamente la condición de humanitarios", y que los mismos deben brindar la seguridad y la posibilidad a los compatriotas de regresar, en lo posible, sin costo alguno. Agregó que si eso no fuera factible, se debe realizar al menor costo, no al precio de mercado.

"Eso lo comprendieron muy bien y estaban ellos también, al mismo tiempo, convencidos de eso, lo que facilitó muchísimo el diálogo, porque partimos sobre una base de entendimiento", explicó.

Dijo que poner en práctica y ejecutar un vuelo humanitario tiene sus desafíos particulares por muchos motivos, como la distancia, la cantidad de ciudades y países donde residen los compatriotas; así como por lo que implica organizar un vuelo, tratar con las aerolíneas, con las agencias, con el deseo y las ganas de retorno y las ganas de contar con lugares acá para recibirlos.

Dijo que se están gestionando los vuelos humanitarios para que las próximas semanas regresen paraguayos de Europa, Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú.

En otro momento, manifestó que de Argentina ya regresaron más de 1.200 personas y que hay 1.400 paraguayos que se inscribieron para volver.

Aclaró que no existe ningún condicionamiento a los connacionales para que puedan regresar a suelo paraguayo.

Refirió que el cierre de fronteras y la ida de los repatriados a los albergues antes de ingresar a sus viviendas están dando resultados, por lo que "equipo que gana no se cambia, protocolo que funciona no se cambia".

Albergues se sostienen con presupuesto de instituciones

Afirmó que los albergues se sostienen con los presupuestos propios de cada una de las instituciones y que no hay un fondo específico para ello. Dijo que de los USD 1.600 millones de la línea de crédito que fue aprobada y promulgada por una ley, no ha llegado hasta ahora para los albergues.

"Mucho me gustaría hoy viernes, culminando esta semana, poder decirles que ya el aspecto presupuestario para los alimentos, insumos y para el sostenimiento en general de los albergues ha sido, no sé si decir subsanado, pero por lo menos encaminado. Lastimosamente no lo puedo hacer, la respuesta que les voy a dar es la misma que les di desde el comienzo de esta crisis", expresó.

En ese sentido, insistió en que los albergues se sostienen con presupuestos propios de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, de la Cancillería Nacional, de la Secretaría de Repatriados y de las distintas instituciones que conforman el Centro de Coordinación Interinstitucional.

Afirmó que no les falta nada a las personas que están en los distintos albergues y que pese a que hay varias quejas, recibieron reconocimientos y agradecimientos.

Por último, dijo que probablemente 22.000 a 25.000 paraguayos estén con ganas de regresar y de alguna u otra manera están acercándose o van a contactar con las embajadas y consulados para que se pueda materializar esa voluntad.