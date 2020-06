González manifestó que "es un gran desafío desde el primer momento", comenzando con el dato de que todo el esquema de albergue no estaba previsto como política inicial. Indicó que surgió como una alternativa, por lo tanto, no podía haberse previsto ningún presupuesto y tampoco en la Ley de Emergencia que autoriza el uso por parte del Estado de un fondo de USD 1.600 millones obtenido con préstamos.

En conversación con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, dijo que en las distintas circunstancias que se dan por hora, en ingresos o intentos de ingresos de los compatriotas y los problemas se deben solucionar ahí en el momento.

"La cuestión burocrática que es necesaria, en cuanto a presupuesto y compras gubernamentales en la aplicación práctica para la cuestión de los albergues, no nos da solución, entonces es ahí que se recurre a los presupuestos de las instituciones castrenses", explico.

Citó como ejemplo a la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, en la ciudad de Capiatá, y en la Academia Policial, en Luque, ambos del Departamento Central, en donde los cadetes no están teniendo clases académicas presenciales porque la desarrollan virtualmente y los rubros asignados a la alimentación de esos cadetes son los que se comparten con los compatriotas que están en esos centros.

Sin embargo, sostuvo que no todas las unidades militares tienen esa estructura y que en los otros lugares se comparte el presupuesto que se tiene.

"Desde un primer momento se apuntó a tener otro presupuesto propio. En este momento el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Hacienda encontraron una manera de hacer llegar parte de los fondos para los albergues y es la manera en la que se está trabajando en el ámbito burocrático y sobre todo legal", expresó.

Señaló que a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se estaría direccionando de modo que la institución vaya adquiriendo los insumos, alimentación y pueda ir asumiendo los costos y los gastos que implican mantener a tanta gente y por tanto tiempo en los albergues.

Recordó que en una ocasión ingresaron niños y mujeres por el Puente de la Amistad, se consiguió una unidad militar en donde albergarlos y luego el comandante pidió leche para niños, pañales, toallas femeninas, entre otras cosas. Por lo que tuvieron que realizar una "vaquita" (colaboración de dinero) que sigue viva y ha apagado muchos incendios".

Comentó que el Club Cerro Porteño y otros clubes ofrecieron sus instalaciones. Pero que en varios de esos casos se debe empezar desde cero y los presupuestos lo van asumiendo de algunas formas. Además reciben apoyo de las binacionales.

Actualmente se cuenta con 54 albergues, 39 hoteles salud y tres posadas, en varios puntos del territorio nacional.

"Los hospitales están vacíos porque los albergues están llenos", aseguró Federico González.

Desde el 23 de marzo pasado, fecha en que se cerró la frontera, han ingresado al país más de 6.000 compatriotas, quienes fueron llevados para cumplir la cuarentena obligatoria en albergues, hoteles salud y posadas. Actualmente existen cerca de 800 habitaciones ocupadas.

Dijo que de la cantidad de personas que ingresaron, 2.900 aproximadamente ya están en sus viviendas, tras haber dado negativo a los test del coronavirus.

Existen casi 25.000 compatriotas quienes tienen ganas de volver al territorio nacional.

Nueva disposición para militares de franco

En otro momento, Federico González comentó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, dispuso que los militares que salgan de franco ya no impliquen un traslado hasta sus pueblos o localidades.

"El franco, el que tiene permiso, lo va cumplir ahí mismo donde están", expresó.

Esta nueva disposición se realiza luego de que un militar que dio positivo al Covid-19 haya violado la cuarentena y contagiado de la enfermedad a varias personas. El uniformado ya fue imputado por los delitos de violación de cuarentena y lesión grave.

Este uniformado motivó a ir a cuarentena a toda la ciudad de San Roque González, del Departamento de Paraguarí.

Por su parte, el coronel Víctor Urdapilleta, director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares, comentó a Última Hora que para cada lugar y servicio hay protocolos diferenciados, no hay una generalidad sobre esta disposición sobre los francos.

"No todos (los militares) están en los albergues, no todos están en las penitenciarías, no todos están expuestos, hay quienes cumplen las funciones primarias conforme a nuestra misión constitucional y no están en apoyo al Ministerio de Salud", explicó.

Hasta la fecha, Paraguay registra un total de 1.090 casos confirmados de Covid-19, de los cuales hay 11 fallecidos y 532 recuperados. Existen 10 personas hospitalizadas y y 537 aisladas.