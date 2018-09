Stiben Patrón: "Me siento capaz y soy representante de los jóvenes"

“Stiben Patrón va como representante de la juventud, acompañado de dos grandes juristas (…). Yo no voy ahí como una cuestión mía o por un capricho del presidente del partido, Efraín Alegre, yo me siento con la capacidad para defender los puntos del PLRA en la reforma electoral y entiendo perfectamente lo que necesitamos”, expresó a Monumental 1080 AM.

Lea más: Patrón representa al PLRA en debate sobre reforma electoral

El joven liberal asistirá a una reunión convocada por el Gobierno para este miércoles, para tratar las posibles modificaciones del Código Electoral Paraguayo, según dio a conocer un comunicado de su agrupación política. Él acompañará a los abogados Cristian González y Liliana Boccia.

“Efraín me da la confianza y en representación de los jóvenes que defendimos la democracia. ¿Qué otro partido político da lugar a los jóvenes?”, remarcó.

Asimismo, explicó que el PLRA defenderá cuatro puntos principales como: el desbloqueo de lista sábana, el voto electrónico, la ley de financiamiento político, y el sistema de internas a padrón abierto.

Juventud liberal rechaza designación de Patrón

Para la comunidad liberal fue una sorpresa su designación para que conforme la comitiva del partido que participa del debate sobre la reforma del Código Electoral. Tal es así que, el presidente de la Juventud Liberal, Derlis Larrosa consideró que dentro de la agrupación existe gente más preparada para la representación.

“Hay otras personas más preparadas para defender la reforma electoral. Yo no tengo nada en contra de Stiben Patrón, pero el partido tiene mejores representantes, como Mateo Balmelli, por ejemplo”, dijo a la misma emisora radial.

Stiben Patrón es un dirigente juvenil que no está dentro de la jerarquía del PLRA, sino que es conocido por la causa del incendio del Congreso durante las protestas del 31 de marzo de 2017. Enfrenta un proceso judicial por el caso y actualmente cuenta con libertad ambulatoria.