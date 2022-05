El presidente argentino, Alberto Fernández, manifestó este lunes que Paraguay y Argentina tienen un destino común y son la patria que se desintegró en límites, pero no en comunidad.

“Paraguay y Argentina tienen un destino común, somos esa patria que se desintegró en límites, pero no se desintegró como comunidad, y debemos fortalecernos en unidad. La pandemia nos demostró la desigualdad en la cual vivimos, hay políticos ladrones y otros no, no todos somos iguales", expresó el presidente argentino Alberto Fernández en Ayolas.