Soledad Núñez: "Para Peña, la función pública es un juego de favores"

La ex ministra y precandidata a las presidenciales del 2023, Soledad Núñez, dijo que Santiago Peña, precandidato presidencial por el cartismo, "perdió su compás moral".

Soledad Núñez respondió este miércoles al precandidato presidencial colorado, Santiago Peña , quien afirmó que le "da mucha pena" que ella no sea "agradecida" con la oportunidad que le dio el ex presidente Horacio Cartes .

Núñez estuvo al frente de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) durante el gobierno anterior y recientemente lanzó su precandidatura a la presidencia dentro de la concertación de los partidos de oposición.

La ex ministra sostuvo que Peña con su discurso solo “muestra una de las principales características de su comprensión de la función pública”. Igualmente, consideró que el precandidato cartista “perdió su compás moral” y “no es independiente”.

“Para él la función pública es un juego de favores y no una búsqueda del bien común. Creo que está confundido. Una persona designada para cumplir una función debe cumplir el trabajo y no estar respondiendo a una pleitesía", aseveró Núñez en contacto con Monumental 1080 AM.

En otro momento, señaló que le preocupa la actitud del ex ministro de Hacienda y la forma en la que administraría los bienes públicos y a su gabinete. Recordando un conocido meme, agregó que “no esperaba nada de Peña e igual logró decepcionarla”.

“Yo no juzgo el pasado, acá discutimos el presente y el futuro de la nación. Con sus declaraciones lo que hace es demostrar su falta de independencia y su preocupación principal por agradarle a alguien más”, contestó.

Soledad Núñez días atrás negó haber sido parte del cartismo y dijo que no hizo campaña por el movimiento de Honor Colorado y que tampoco trabajó para las empresas de Cartes.

Lea más: Santiago Peña lamenta que Soledad Núñez sea "malagradecida"

Núñez se constituyó en figura clave para la concertación opositora; recientemente oficializó su postulación como precandidata con apoyo de una articulación de movimientos independientes.

En ese sentido, sostuvo que lograr una concertación será algo positivo para la democracia y resaltó la importancia de ir en esa dirección. "Mi candidatura va hasta el final, ya demostré mi liderazgo en la función pública, como en todos los aspectos de mi vida", expresó.

Por último, expuso que la gente está cansada del show político y que es necesario enfocarse en temas como salud, educación y trabajo.

Las elecciones internas en las que se elegirá a los candidatos a presidente y vicepresidente de la concertación se realizarán el próximo 18 de diciembre, mediante el voto directo, libre, igual y secreto de los ciudadanos titulares de ejercer el derecho al sufragio activo.