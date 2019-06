Desde el Ejecutivo no lograron destrabar o frenar movilización campesina en Asunción.

Los labriegos se reunieron este miércoles con el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Denis Lichi, quien, al contrario de Galeano, consideró que avanzaron en las negociaciones, de acuerdo con lo que informó la agencia estatal IP.

Los puntos a tratar fueron: la recuperación de las tierras para la reforma agraria, la reestructuración de deudas y la reactivación económica de la producción familiar campesina.

Para los campesinos, el segundo y el tercer punto son dependientes uno del otro, y no quedaron en ningún acuerdo.

Galeano aseguró que si no paga el monto que ellos recomendaron, no hay forma de reactivar la economía familiar en las áreas rurales. “Si no se reactiva la producción ¿cómo nosotros vamos a pagar la deuda?”, dijo.

Anunció que seguirán “más firmes que nunca" y que las movilizaciones en el centro de Asunción continuarán hasta obtener propuestas que consideren válidas de las autoridades.

"Quedamos que evaluaríamos otras propuestas que ofrecen (sector campesino). Contamos con USD 1 millón disponibles para tratar de viabilizar ya los trabajos desde la próxima semana, y a medida que pasa el tiempo poder incrementar ese monto, pero ellos no están de acuerdo con eso", refirió, por su parte, el titular del MAG.

¿Qué exigen los campesinos?

Alrededor de 3.500 campesinos comenzaron a llegar desde el pasado lunes a la capital. En plenas calles del microcentro montaron carpas y están en vigilia permanente.

Exigen que las autoridades cumplan con un acuerdo anterior que contempla la compra de deudas vencidas y judicializadas de pequeños productores, el acceso a las tierras malhabidas para la entrega a campesinos sintierras y la reactivación de la producción de la agricultura campesina familiar desde el MAG.