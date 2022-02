Sigue conflicto por comunidades disueltas en Diócesis de CDE

Mediante un comunicado de la Diócesis de Ciudad del Este (CDE), dado a conocer mediante sus redes sociales, se reveló que son más comunidades las que fueron disueltas y que varios religiosos ya no cuentan con autorización del obispo Guillermo Steckling para seguir activando dentro de la Iglesia Católica , informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

Según el escrito, se trata de “la señora Blanca Inés y sus candidatas”, que ya no tienen permiso desde febrero de 2021 para usar el hábito religioso o intentar habilitar una fundación, así como “Las Hijas de la Virgen de Caacupé, iniciadas por la señora Rufina”, a quienes se les retiró la autorización a mitad del año pasado.

Asimismo, un grupo –dirigido por “el señor Thiago, Christian Spinola y señorita Rita”– ya no está reconocido por la institución religiosa, que señala que el motivo es supuestamente “la difusión de doctrinas no católicas”.

Finalmente, también se menciona el caso de la Comunidad Misionera de Jesús (CMJ) de Hernandarias, disuelta en junio de 2021 por el obispo de CDE, cuya decisión se confirmó por la Santa Sede en diciembre de ese mismo año.

“El obispo exhorta a los miembros de las comunidades disueltas a no usar el hábito propio de los religiosos (velo, en caso de las mujeres, o sotana, en caso de los varones no sacerdotes) y someter todas sus actividades pastorales a la coordinación del párroco”, finaliza el escrito dirigido a los fieles, sin mayores detalles sobre los motivos por los cuales se tomaron las medidas.

Al publicar el comunicado en las redes sociales, varios internautas cuestionaron la decisión del monseñor Guillermo Steckling y señalaron que con ello solo se está buscando la “destrucción dentro de la Iglesia Católica”, además de "alejar a más creyentes".

"En los últimos diez años no hemos visto otra cosa que destrucción, destrucción y destrucción dentro de esta diócesis. ¡No se ha construido absolutamente nada! Todo es persecución y división por parte de quien debía juntar y guiar a las ovejas. No existe criterio de unidad, a no ser en el servicio torpe y puramente político que se metió dentro de la Iglesia", lamentaba una usuaria a través de Facebook.

Desde Última Hora, intentamos comunicarnos con representantes de la Diócesis de Ciudad del Este para conocer más detalles de cada caso. Si bien, nos indicaron que Fabián Recalde es el vocero de la organización, el mismo no contestó a las llamadas ni a los mensajes hechos por este medio al número con terminación 941.

La Diócesis de Ciudad del Este suprimió la Comunidad Misionera de Jesús en junio de 2021, luego de haberla suspendido y cambiado al sacerdote de la parroquia. Según las autoridades eclesiales, se notó cierta "radicalización de sus integrantes".

Asimismo, según Steckling, vínculos con grupos extremistas, críticas veladas contra encíclicas papales, prácticas que no incluían a toda la comunidad durante las liturgias, fueron algunos de los motivos que obligaron al cierre de la Comunidad Misionera de Jesús en Hernandarias.