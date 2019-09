Los 60 días de suspensión que recibieron el colorado Enrique Riera y Paraguayo Cubas se cumplieron y ambos retornaron en la fecha a sus actividades parlamentarias. Con promesas de no reincidir en una agresión física, volverán a estar cara a cara.

Riera dijo a NoticiasPy que la idea es ejercer el máximo autocontrol y no volver a cometer el error de recurrir a la violencia en contra de sus colegas.

Lea más: Senado suspende a Paraguayo Cubas por segunda vez

“Lo pensé mucho. Realmente no es la forma de resolver los problemas y no podemos dar ese mal ejemplo, así que ya di vuelta esa hoja”, expresó el parlamentario de Honor Colorado, movimiento liderado por el ex presidente Horacio Cartes.

También opinó sobre los acontecimientos que sucedieron durante su ausencia en el Senado, como la firma del acuerdo secreto de Itaipú que puso en vilo el Gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Yo vi la crisis desde fuera y realmente fue un momento muy delicado. Recordarán ustedes que en vez de tomar (Mario Abdo) una actitud de humildad y acercamiento, contestó que estaba dispuesto a pelearse contra la mafia. Ahora resulta que los de ˋla mafiaˊ son lo que los salvan”, dijo.

Nota relacionada: Riera pide sanción por bochornosa pelea con Payo Cubas en el Senado

Para Riera, el actual jefe de Estado sigue mandando señales equivocadas y citó la designación de Rodolfo Friedmann al frente del Ministerio de Agricultura como una de ellas. “Son provocaciones o actitudes que demuestran que persiste en el error” aseveró.

Por su parte, Paraguayo Cubas acentúo que vuelve con la misma actitud y con ganas de trabajar el doble.

“Mi actitud será la de siempre, yo jamás agredí físicamente a nadie en este lugar”, sostuvo. Además, dio a entender que sus acusaciones verbales en contra de sus colegas continuarán.

"Verbalmente este es un coliseo. Acá la gente viene a ver a gladiadores o sino esto no sería tan entretenido como el fútbol", expresó.

Payo Cubas Enrique Riera

Tanto Cubas como Riera fueron suspendidos en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo, en julio pasado. Ambos protagonizaron una bochornosa pelea que trascendió incluso en medios internacionales.