En una entrevista concedida a radio Monumental 1080 AM, la legisladora Georgia Nani Arrúa (PPQ), de Alto Paraná , expresó este viernes que no está de acuerdo con la apertura de la frontera que une Ciudad del Este con Foz de Yguazú, Brasil, a diferencia de los intendente locales.

Autoridades municipales de Ciudad del Este y Foz de Yguazú acordaron realizar un nuevo estudio que cuente con instrumentos médicos para determinar el avance del Covid-19 con el uso de test rápidos a fin de conocer la cifra real con miras a planes para reabrir el Puente de la Amistad, que está cerrado desde marzo.

Sin embargo, Alto Paraná es uno de los focos de contagios de Covid-19 donde se concentran más casos positivos a nivel país, junto a Central y Asunción.

"Por lo menos debemos esperar una semana más para ver cómo sigue la parte sanitaria en Foz. También estoy preocupada de la parte económica. Yo me crié en el microcentro (...) y entiendo del problema que se genera. Pero, sinceramente, no me animaría a ser parte del equipo que abrió el puente y empeore la situación", alegó la legisladora.

Señaló que analizando la situación que está pasando en Asunción y Central, es probable que en los hospitales de capital y las zonas metropolitana tampoco van a poder recibir más pacientes contagiados con el virus del Este del país.

En este sentido, explicó sobre la posiblidad de enviar muestras en el lado brasileño para aumentar la capacidad de testeos en Ciudad del Este, que desde el vecino país contestaron que están trabajando al máximo de su capacidad y no podrán recibirlos.

Planteó que la posibilidad de abrir la frontera se debe proponer cuando las autoridades sanitarias digan que está mejorando la curva de contagios.

"Tengo mucha confianza en la autoridades médicas de Alto Paraná. Soy hija de médicos, hermanas de médicos, trabaje mucho tiempo con la Fundación Tesãi. Conozco a demasiado profesionales. Nuestros médicos padecen en medio de sus trabajos, la cantidad de pacientes que tienen que atender por día es algo impresionante", expuso.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, dialogó esta semana con su par, el prefecto Francisco Lacerda, Chico Brasileirão, de Foz de Yguazú para avanzar en el plan de cooperación fronteriza que busca fortalecer la asistencia sanitaria.

El plan prevé realizar al menos tres estudios cada 15 días a fin de determinar el avance y la tendencia que tiene la enfermedad en la capital del Alto Paraná, donde se concentra el mayor porcentaje de casos.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, por su parte, apuntó este viernes que son varios los factores que influyen en el análisis para la apertura de la frontera. Si bien no estimó una fecha para que eso suceda, consideró que debe ser algo gradual.