Cubas exigió al presidente del Senado que firme el descuento de G. 10 millones a cada legislador que se ausentó de la sesión ordinaria de este jueves.

“Quiero que se les descuenten los G. 10 millones a todos los hijos de puta que no estuvieron acá hace 20 minutos. Si él (Ovelar) firma, yo me voy a mi lugar y me callo”, agregó.

El congresista insultó a varios de sus colegas y les recordó los cuestionamientos que estos tienen o tuvieron alguna vez durante su trayectoria política.

También trató de inútiles a los periodistas por abandonar la sala de sesiones. Cubas calificó de ladrona a su par Desirée Masi.

La sesión ordinaria de la Cámara de Senadores que debía llevarse a cabo este jueves se levantó por falta de quorum, indicó su presidente, Silvio Ovelar. En el orden del día se debían debatir leyes como la del cáncer, el impuesto al tabaco y la inclusión de indígenas en la función pública.

Paraguayo Cubas amenazó a varios de sus colegas con quemar la sede del Congreso Nacional, tras quedar sin cuórum la sesión de la Cámara de Senadores.

Esta situación generó ronchas y enfrentamientos entre los parlamentarios que pidieron la convocatoria a una extraordinaria.

En medio de los gritos de Paraguayo Cubas, quien se plantó frente al presidente del Senado, a las 10.44 se decidió iniciar una nueva extraordinaria con 25 de los 45 senadores en la sala.