A raíz de ello, el parlamentario del movimiento Cruzada Nacional pidió a los gritos descontar G. 10 millones a todos los legisladores que estuvieron ausentes.

“¡Dejen de joderle a la población, carajo!”, gritó a varios de sus colegas que se encontraban en la sala de sesiones del Senado.

El legislador acusó con insultos y amedrentó a sus colegas colorados Antonio Barrios y Juan Darío Monges.

Posterior a ello, exigió al presidente del Senado, Silvio Ovelar, que se descuente la suma de dinero a los parlamentarios, o, de lo contrario, quemaría el Congreso, con él adentro, amenazó.

Intento de una sesión extra

Luego de los incidentes, el titular del Senado intentó dar inicio a una sesión extraordinaria, al tiempo que Cubas se levantó de su lugar y fue, nuevamente, hasta Ovelar.

Otra vez le solicitó que se aplique el descuento a sus colegas por no asistir a la sesión ordinaria y, de esa forma, evitar que se haga uso de palabra. En las sesiones extras solo se trata el orden del día.

“G. 10 millones a todos los hijos de puta que nos cagaron la sesión ordinaria para que podamos hablar”, lanzó Paraguayo Cubas, al tiempo propinar insultos a varios de los parlamentarios.

Por su parte, el senador Silvio Ovelar, al igual que otros miembros del pleno, solicitaron al parlamentario que se tranquilice y vuelva a su lugar para desarrollar el orden del día.

Sin embargo, lejos de eso, Paraguayo Cubas afirmó que no se iba a realizar la sesión extra y trató de "inútiles" a miembros de la oposición.

“Yo no cuestiono que él grite, es su forma de ser. Pero así le perjudica a la gente cuando no se trata el orden del día. Yo le hablé, pero no hay forma que entre en razón”, dijo Carlos Filizzola.

El legislador de Cruzada Nacional se rehusó a volver a su lugar, hasta que el presidente del Congreso firme que por las ausencias en sesión ordinaria se aplique una sanción.

Tras varios minutos de incidentes, el presidente del Congreso pidió a los miembros de la prensa retirarse de la sala de sesiones a fin de buscar una solución a la situación.