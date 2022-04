Según el gobernador, el MEC debió realizar más reuniones, más debates y cuestionó que el Primer Acuerdo se hizo con muy poca participación de la gente. Por eso, presentó en la misma jornada una propuesta de política Educativa Departamental, informó el corresponsal Wilson Ferreira.

“Pedimos que se posponga, que se debata y se estudie. Con participación de todos, especialmente de la familia, de los padres y que se realice una mayor difusión”, refirió González Vaesken.

Al respecto, explicó que se trata de una postura del Consejo Departamental de Educación del Alto Paraná y que será expuesto en el Foro Regional que lo integran cuatro departamentos: Alto Paraná, Guairá, Caazapá y Caaguazú.

“Estamos convencidos de que la postura es algo pensado en los niños, jóvenes, en la Patria, en la sociedad y principalmente en la familia, porque somos el primer departamento declarado provida y profamilia”, destacó.

Y añadió: “No se dio el tiempo necesario para debatir. En el momento de la pandemia se dieron la vuelta por el Paraguay, pero no se dio el debate. Repito, pedimos que se posponga, que se debata y estudie. Con participación de todos, especialmente de la familia, de los padres”.

Por su parte Martin Núñez Da Silveira, miembro del Consejo Departamental de Educación, calificó la propuesta como “un enlatado que viene de afuera que se quiere imponer en nuestro país”.

“Una agenda impuesta o que se quiere imponer en nuestro país, que no reconoce nuestra realidad nacional, tiene también datos muy importantes, pero también hemos comprobado que no se tuvieron en cuenta posturas del sector educativo y técnico. Disentimos en esta propuesta. No vemos una propuesta de la importancia de la familia. Aborda diferentes ejes temáticos para la aplicación en la práctica, pero nos preocupa el marginamiento de la familia”, admitió.

El documento en el cual se plasma la Política Educativa Departamental será expuesto en el Foro Regional Centro, a realizarse este viernes 29 de abril, en Colonia Independencia, en el Departamento de Guairá.