En su publicación, Gerardo Soria Dávalos asegura que cuenta con 11 años de antigüedad como funcionario permanente en la Binacional. A su vez, destaca que ocupó varios cargos dentro de la institución, donde siempre se destacó por su “trabajo y honestidad”.

“Soy colorado. Es verdad, soy presidente de Seccional, soy paraguayo, campesino, quien salió de la ciudad de Puerto Antequera, San Pedro, de una familia humilde que me ha inculcado valores, que no los he defraudado a lo largo de mi vida. Así también, me he capacitado y creo estar a la altura para ocupar el cargo que hoy me toca desempeñar”, posteó.

El funcionario de Itaipú aseguró que está convencido de sus ideales políticos y que tiene un testimonio de vida en el que siempre obró a favor de la gente humilde, sin distinción de colores.

Relacionado: Itaipú: Designación de seccionalero como jefe de Escritorio genera polémica

“Es verdad, soy del movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente Mario Abdo Benítez, fui apoderado departamental del movimiento en el Departamento de San Pedro, en el 2017. Milito políticamente desde el año 1996”, expresó.

Tras recibir masivas críticas como respuesta, el político colorado decidió borrar el posteo de las redes sociales.

Itaipú justifica la designación

Según la Itaipú, la designación de Soria se realiza en el marco de las normativas legales vigentes en la Binacional, teniendo en cuenta el Estatuto del 28 de enero de 1986 y la Resolución del Directorio Ejecutivo 115/19 de agosto del 2019, por la cual se crean estos cargos en ambas márgenes.

Entre las funciones del jefe de Escritorio de CDE figura la de representar a la entidad binacional ante los órganos gubernamentales y eventos de interés empresarial en esta ciudad, por disposición del director paraguayo.

Además, su labor incluye prestar apoyo a los consejeros, directores y funcionarios en viajes de servicio a Ciudad de Este. Asimismo, debe coordinar la recepción y el tratamiento de documentos protocolizados.

La designación de Soria en el cargo de confianza en la Itaipú generó polémica e indignación en las redes sociales por tratarse de un conocido dirigente político.