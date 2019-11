Se entregó el supuesto autor del crimen del hincha de Luque

Por su parte, Vergara negó ser el supuesto autor del crimen.“En el video se ve claramente que yo no soy, cualquiera que vea el video y los que me conocen, van a decir que yo no soy", expresó a NPY.

Asimismo, el supuesto autor también entregó el arma con la que habría sido perpetrado el hecho. El mismo alega que no tenía conocimiento de que era el arma homicida y que al momento de entregarse se enteró de todo lo acontecido.

Para la Policía Nacional, Vergara es el que efectúo los disparos contra el hincha de Luque en compañía del también detenido Herenio Gabriel González Pereira, que estaba al mando de la motocicleta sobre la que se cometieron los hechos.

El comisario Rubén Paredes expresó que el arma entregada por Vergara será sometida a pruebas científicas, ya que concuerda con las características del arma homicida. Además, habría dos personas más sindicadas como cómplices del hecho, cuyo paradero es desconocido.

Matías Cuevas era integrante de la barra brava del Sportivo Luqueño, recibió nueve impactos de arma de fuego en el pecho. El hecho ocurrió el martes sobre la ruta Nanawa, en el barrio Laurelty de Luque.