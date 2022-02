Salud registra 5.656 contagios y 65 muertes por Covid-19

Con respecto a las 65 muertes incluidas en el informe de este martes, el Ministerio de Salud Pública precisó que se trata de 25 mujeres y 40 hombres, provenientes de Alto Paraná, Amambay, Asunción, Caaguazú, Caazapá, Central, Cordillera, Guairá, Itapúa, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro.

La cantidad total de muertes por esta enfermedad llega así a 17.386.

En ese sentido, la cartera sanitaria informó sobre la franja etaria de estas personas: Dos tenían entre 20 a 39 años y no estaban vacunados; 8 tenían entre 40 a 59 años y de ellos 3 tenían todas las dosis de la vacuna y 5 no estaban vacunados. Los 55 restantes eran mayores de 60 años. De este grupo, 17 tenían el esquema de vacunación completo, 6 tenían una sola dosis y 32 no estaban vacunados.

A la fecha hay 1.134 personas internadas con cuadros de coronavirus y 204 de ellas están en Terapia Intensiva. Con respecto a este último grupo, el informe menciona que 93 de estos pacientes no están vacunados, 40 tienen el esquema de vacunación incompleto y 71 lo tienen completo.

En contrapartida, el Ministerio registró 5.513 nuevas recuperaciones de pacientes, con lo cual ya son 504.399 las personas que se recuperaron de la enfermedad en el país.

El lunes fue el primer día de vacunación exclusiva a a niños de 5 a 11 años. Salud registró la vacunación de 26.347 niños que, acompañados de sus padres o tutores, accedieron a la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La inmunización exclusiva para la franja etaria continuó este martes para los de terminación de documento 4, 5, y 6, y el miércoles deben acercarse los niños con terminación de cédula de identidad 7, 8 y 9.