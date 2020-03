Salud no hará controles por coronavirus en la TOA

Ante ello, el titular de la cartera de Salud mencionó que no se realizarán controles intensos en la estación de buses ya que, hasta el momento, los casos confirmados en la región provienen de personas que viajaron desde países europeos o asiáticos hasta el continente americano.

“Hasta el momento no hay controles (en la Terminal) porque no hay circulación del virus. Los casos que tenemos en Chile, Ecuador, Brasil y Argentina son todos casos importados. No hay casos de contagio entre un argentino y otro, entonces no hay riesgo de las personas que vienen de ese lugar”, explicó.

Por otra parte, en el Aeropuerto Silvio Pettirossi sí se están realizando los controles correspondientes como medida de prevención, a fin de identificar inmediatamente si algún pasajero llega con un cuadro respiratorio sospechoso.

Lea más: Coronavirus: Más de 70 viajeros bajo la lupa en tan solo 60 días

La Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) registró más de 70 viajeros que fueron puestos bajo monitoreo y aislamiento domiciliario, debido a que provenían de zonas afectadas por coronavirus como China continental, Italia y otros.

El conteo corresponde a los meses de enero y febrero, cuando se dio inicio al protocolo ante el avance de la epidemia a nivel mundial. Unas siete personas presentaron síntomas sospechosos, sin embargo, dieron negativo a las pruebas.

El Covid-19 ya llegó a la Argentina con el primer caso que se confirmó este martes. Le sigue Brasil con dos enfermos, uno en Chile y cinco en Ecuador. A nivel mundial suman más de 92.000 confirmados.