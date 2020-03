Coronavirus: Más de 70 viajeros bajo la lupa en tan solo 60 días

En estos casos se activó la medida de recaudo por la zona de procedencia. Teniendo en cuenta que no presentaban síntomas, se les indicó que queden aislados en sus domicilios por más de 14 días. Oficialmente se registraron hasta la fecha siete casos sospechosos de coronavirus, estos fueron analizados laboratorialmente y dieron negativo, explicó el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud.

“Tenemos más de 70 personas en seguimiento de gente que vino de China (Continental) en principio, ahora de Italia, paraguayos, italianos, alemanes, todos los que pasaron por el norte de Italia. Más de 70 personas en seguimiento, en aislamiento domiciliario. (Teníamos) siete sospechosos y hasta ahora los resultados dieron negativo”.

Salud Pública aplica el manual de procedimiento en los casos sospechosos. “Existe lo que llamamos definición de casos sospechosos, que es que provenga de una región del Covid-19. Si la persona tiene síntomas es sospechoso y si no tiene síntomas se le hace un seguimiento”, explicó el doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. Ningún viajero fue internado.

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO

Ante el arribo de dos personas ayer al país, provenientes desde el norte de Italia, zona con casos de coronavirus, se activó el protocolo del Ministerio de Salud Pública en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Las personas están con aislamiento domiciliario por no presentar síntomas, informó el doctor Juan Carlos Portillo, director de Servicios de Salud del MSP.

“Lo que se viene acentuando desde la declaración de alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud es lo que se conoce como vigilancia que básicamente está enfocado al control de ingresantes que pudieran ser etiquetados como sospechosos”.

A la fecha, no se hospitalizó aún a ningún pasajero, se determinó el aislamiento domiciliario con seguimiento con visitas del personal de salud o por contacto telefónico, aseveraron.

AVANCE REGIONAL

El Covid-19 ya llegó a la Argentina con el primer caso que se confirmó ayer. Le sigue Brasil con 2 enfermos, 1 en Chile y 5 en Ecuador. A nivel mundial suman más de 92.000 confirmados.







Si bien provienen del norte de Italia, no se registra evidencia de que estuvieron en contacto con infectados. Dr. Juan Carlos Portillo, titular de Servicios.



Tenemos más de 70 personas en seguimiento de gente que vino de China, ahora de Italia, paraguayos, italianos. Dr. Guillermo Sequera, titular de Vigilancia.











Instan a conformar un equipo de infectólogos

Ante el inminente ingreso del coronavirus, el senador Jorge Querey (FG) exhortó al Ministerio de Salud a prepararse y activar en las instituciones acciones concretas y los protocolos recomendados, además de armar un equipo de alto nivel de profesionales médicos especializados para que “asuma el control de una posible situación de crisis”. Dijo que deben ser personas de alta solvencia y credibilidad en el ámbito científico y la salud pública. “Entre ellos puedo citar a los doctores Antonio Arbo, Miguel Irrazábal, Duilio Núñez, Eugenio Báez, que son infectólogos de mucho prestigio que serían un aval para determinar la correcta aplicación de los protocolos”, señaló.

Desmitifican el uso del tapabocas

La histeria colectiva incide en una escasez de tapabocas, ante el avance del coronavirus (Covid-19) en América del Sur. “No hay tapabocas en las farmacias”, es la principal queja de las personas que buscan protección. Pero, ¿usar tapabocas sin tener síntomas, evita contraer el coronavirus? Los médicos desmitifican el supuesto poder de protección. El barbijo no es eficaz para evitar contraer la enfermedad, pero sí para no contagiar a otras personas. Al uso, debe sumarse el lavado de manos.

Las mascarillas solamente deben usar las personas con cuadros respiratorios, señaló el doctor José Fusillo, neumólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología.

“La persona asintomática no tiene ninguna indicación de usar. Lo que sí se recomienda a pacientes respiratorios crónicos, oncológicos, a los pacientes cardiacos, es que si van a ir a un lugar masivo, sí deben llevar una mascarilla quirúrgica” en el momento que haya una transmisión comunitaria, subrayó.

El uso se recomienda para el personal de salud, a las personas enfermas para que no transmitan el virus y a aquellos que cuiden a un enfermo con Covid-19, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram); centro de referencia para la contingencia del Covid-19, dispone en stock tapabocas que se destinarán de manera exclusiva a los pacientes con casos confirmados.

“El tapabocas común tiene que usar el paciente. El otro, que es más firme se llama respirador, es el N-95 que puede filtrar hasta el 95% de las partículas menores a 03. ¿Qué pasa? El virus del coronavirus es más grande que 03”.

Las máscaras especiales N-95 usan los d el personal de salud. El Covid-19 es un virus pesado, que al toser cae a dos metros de distancia, al usar una mascarilla con eso se evita la dispersión.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) comprará 700.000 mascarillas, según anunció. “Lo primero que se tiene que cortar, si hubiese un caso, es la transmisión”, destacó el doctor Fusillo al tiempo de insistir en las medidas higiénicas.

“Si uso solo porque se me ocurre, no tiene mucho sentido de protección porque no estoy en contacto directo con una persona con síntomas. Y si no me higienizo la mano y toco una superficie contaminada, la utilidad de la máscara es mínima.

“Las medidas de precaución tienen que usarse todas juntas. Si no, baja la efectividad y la higiene de manos es muy importante”, también coincide la doctora Margarita Villafañe, infectóloga.