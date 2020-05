Salud, a la espera de recibir insumos médicos para verificarlos

El titular de la cartera de Salud, Julio Mazzoleni , refirió que no tienen ningún detalle hasta ahora de la carga de insumos proveniente de China por parte de la empresa contratista Insumos Médicos (Imedic), y que una vez que el cargamento se encuentre en la Dirección de Insumos Estratégicos podrán realizar la verificación documental y también si cumplen con las especificaciones técnicas.

En ese sentido, dijo que se tienen que valorar los ítems y que tiene por entendido que la carga de insumos es para el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria había rechazado el primer lote de la empresa por no cumplir con las especificaciones técnicas y las marcas, en el marco de la pandemia por el coronavirus (Covid-19).

Entre tanto, mencionó que se inició una rescisión de contrato con la empresa Imedic y que aún tienen que correr unos días y a partir de ahí se definirá si es que se aplica la rescisión de la póliza o no, mientras que refirió que dependerá de los plazos administrativos y de lo que haga la empresa que tiene el contrato.

De la misma manera, aclaró que el segundo llamado para la provisión de insumos se encuentra en etapa de adjudicación y que todavía no hay un contrato firmado.

“Lo que llegó en este momento no me consta hasta que no esté en la Dirección de Insumos”, remarcó.

Situación de los albergues

El ministro explicó que se está trabajando con el Consejo de Defensa Nacional (Codena) para ir absorbiendo la cantidad de compatriotas que pretenden regresar al país y que es ciertamente una preocupación.

Sobre el punto, recordó que se está capacitando a personal de los hoteles, con participación de la Secretaría Nacional de Turismo, para poder ofrecer una alternativa a los compatriotas que están regresando al país.

Asimismo, sostuvo que la mayoría de los casos positivos están contenidos en los albergues y el hecho de que no se tengan nuevos casos en la comunidad genera cierta tranquilidad. A la fecha, se registran 737 personas con la enfermedad y un total de 10 fallecidos.

No obstante, aseveró que no se pueden relajar las medidas sanitarias, porque eso puede significar en un abrir y cerrar de ojos que el sistema de salud pueda estar sufriendo. Entre las medidas se encuentran el distanciamiento físico, el uso de tapabocas y la higiene de las manos.

Fase 1 de la cuarentena

El ministro fue abordado al término de una reunión con el Equipo Económico en el Palacio de Gobierno, sobre la implementación de la fase 1 de la cuarentena, que lleva ya más de una semana.

El galeno expresó que la valoración es muy subjetiva desde el punto de vista de Salud, pero que se vieron algunas cosas preocupantes en algunas zonas del interior del país, como también un alto acatamiento de las medidas sanitarias en otros lugares.

Así también, destacó que hay muchas despensas de barrios que se ingenian para tener un sistema de lavado de mano, pero alertó que un descuido o cansancio puede volver a poner a las autoridades y al país en alerta.

Denuncia contra viceministro

El representante de la cartera sanitaria indicó que se interiorizará sobre la denuncia contra el viceministro de Atención Integral a la Salud, Juan Carlos Portillo, quien supuestamente cobra sus rubros por consultorio en el Hospital de Barrio Obrero sin cumplir con sus funciones.

“Tomé conocimiento de eso a través de una publicación y voy a tener que interiorizarme con la directora de Recursos Humanos”, afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje a la ciudadanía sobre el Día de la Madre y recalcó que la muestra más grande de afecto que se puede hacer hoy es cuidar a las homenajeadas y expresarles el cariño y amor desde la distancia.