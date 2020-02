Salud estima 6 a 8 semanas más de epidemia de dengue en Asunción y Central

"En esta envergadura, en Asunción y Central esperamos unas 6 a 8 semanas más, ya estamos viendo un descenso en Central sobretodo y capital, es todavía un descenso modesto. Todavía vamos a tener unas cuantas semanas de trabajo importante en los hospitales. Lo que también estamos viendo es una expansión hacia zonas del interior del país. El número de casos todavía es muy modesto en el interior, todavía tenemos más del 80% en Asunción y Central", expresó el secretario de Estado en Monumental 1080 AM.

En ese sentido, Mazzoleni manifestó que los números oficiales señalan que hubo unos 100.000 casos de dengue, principalmente en la zona metropolitana. No obstante, indicó que el subregistro puede ser importante, ya que hay mucha gente que padece versiones leves de la enfermedad, por lo cual no llegan a consultar y sus casos no pueden ser registrados por el Ministerio.

Si bien mencionó que aún es temprano para tener cifras exactas de la afectación del dengue en el país, afirmó que todo apunta a que esta se convertirá "en la epidemia de mayor envergadura de la última década".

Por otro lado, indicó que por el inicio de las clases, la entidad a su cargo realizó un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la eliminación de criaderos en zonas de instituciones educativas, así como fumigaciones.

"Los riesgos de transmisión son similares en nuestros barrios o en las escuelas, por eso siempre hay que enfocarse en la eliminación de criaderos (...). También hay un componente de seguridad que hay que tener en cuenta, la fumigación no puede hacerse con estudiantes en las escuelas, con una antelación muy breve todavía puede haber riesgos por los insecticidas", mencionó el titular de la cartera de Salud.

Ley de emergencia, importante como "declaración política"

Mazzoleni indicó que la declaración de emergencia sanitaria es importante como "declaración política", ya que permite a la ciudadanía tomar consciencia de la gravedad del problema y además insta a intendentes y gobernadores a trabajar más en la eliminación de criaderos y en la limpieza.

"Nosotros tenemos una herramienta que es un decreto presidencial que nos ha permitido contratar gente discrecionalmente, que es otro elemento que podría aportar la ley de emergencia, pero que nosotros ya contábamos", aseveró.

Sobre el punto, precisó que en enero el Ministerio contrató a 700 personas y en la primera semana de febrero otras 100, para cubrir las bajas en los hospitales que generó la misma enfermedad. Además, la semana pasada se acordó con el Ministerio de Hacienda otras 500 contrataciones para combatir la epidemia.