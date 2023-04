El histrión subrayó que Hayek les hizo recomendaciones, tanto actorales como técnicas, por lo que consideró que su participación fue mucho más allá que simplemente poner su nombre en el filme.

Bárbara de Regil concordó y comentó que la productora “siempre estuvo cuidando el proyecto” y admitió que se sintieron “apapachados” (mimados) por ella.

Salma Hayek se vuelca en la producción del filme mexicano Quiero tu vida_42873698.jpg Los actores mexicanos Suria Vega (i), Erick Elías (c) y Barbara de Regil (d) posan durante una entrevista con EFE. Foto: EFE.

“Felices de que gente que la rompe en el extranjero vuelva al país y produzca, es importante. Pienso que una vez que tú jalaste la silla, deberías jalarla para otros. Es la responsabilidad que tenemos todos, cada uno desde su trinchera y su lugar”, consideró, por su parte, Natalia Téllez.

Hayek, una de las actrices mexicanas más internacionales, ha labrado una extensa carrera en Hollywood participando en películas como From Dusk Till Down (1996), After the Sunset (2004), Lonely Hearts (2006) y House of Gucci (2021).

El fútbol como conductor

Quiero tu vida narra la vida de Nico Zamora, un futbolista del Club América, uno de los equipos con más historia de México, que se lesiona cuando está cerca de alcanzar el clímax de su carrera y cuyos sueños se ven repentinamente truncados.

Salma Hayek se vuelca en la producción del filme mexicano Quiero tu vida_42873592.jpg

“Vive la depresión de qué pudo haber sido si no hubiese tenido el accidente”, explicó el mexicano Erick Elías, quien encarna al protagonista.

No obstante, recibe mágicamente una segunda oportunidad, en la que vivirá la vida de fama, éxito y dinero con la que tanto fantaseó, aunque acaba por no ser lo que esperaba.

“Al final se da cuenta de que realmente era feliz con lo que ya tenía”, reveló Elías.

Aunque el filme se vertebra alrededor del mundo del fútbol —indicó— es tan solo una herramienta para contar una historia de éxitos y fracasos, sueños truncados y segundas oportunidades.

“El fútbol no es el personaje principal, es un elemento más que ayuda a entrar en el universo (de la película). Es un lenguaje universal y lo hace un hilo conductor perfecto, pero hay mucho más”, agregó Zavala, quien encarna a un leal amigo de Nico.

Téllez, en la misma línea, señaló que en un país “terriblemente futbolero” como México, fue un buen recurso para hacer más comprensible “el camino del ego, del fracaso y la pérdida” que recorre el protagonista.

Querer la vida ajena

Aunque la película narra el devenir de un hombre que quiso vivir una realidad que no era la suya, sus protagonistas alertaron de los peligros de ansiar la vida ajena.

Salma Hayek se vuelca en la producción del filme mexicano Quiero tu vida_42873674.jpg

“Con las redes sociales estamos mucho más expuestos todo el tiempo a querer lo que no tenemos, creer que somos menos de lo que realmente somos y querer otro cuerpo, otro pelo, otras vacaciones. Hay una línea muy delgada para saber cuidar la salud mental”, expuso Zuria Vega, quien interpreta el papel de la esposa de Nico.

Ese es un problema que —dijo— tienen muchos jóvenes, por lo que a través de una película familiar trataron de trasladar ese mensaje que consideró importante.

“Es muy peligroso estar comparando, no hay que dejarse llevar por ahí. Hay que ser agradecido, ver qué te presta la vida en ese momento y disfrutarlo”, añadió Zavala.

¿Dónde está la felicidad?

En Quiero tu vida, Nico ansía la fama del futbolista exitoso, pues piensa que ahí encontrará la felicidad. Los actores y actrices, todos con carreras consolidadas en cine y televisión, y el consecuente reconocimiento público, estuvieron de acuerdo en que debe buscarse en otros lugares.

Salma Hayek se vuelca en la producción del filme mexicano Quiero tu vida_42873356.jpg

“Nos han educado socialmente para que cuanto más en chinga (ocupado) estés, más estés trabajando, mientras puedas cobrar más... Pero no está ahí la felicidad”, indicó Zavala.

Al respecto, Téllez recordó que el momento de su vida más ajetreado en lo laboral coincidió con el más triste en lo personal.

“Si el individuo no se pone primero, el mundo le puede aplastar. Y de eso va la película”, sentenció.

Para Vega, la felicidad se esconde en la casa en la que le esperan sus hijos y su esposo; para Elías, en el proceso de las cosas, y para De Regil, en los pequeños detalles, desde acostarse hasta escuchar un audiolibro en el automóvil.