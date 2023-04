Kiss the future, que inaugura el certamen el 7 de junio y está producida por Ben Affleck y Matt Damon, se centra en el concierto que dio U2 en Sarajevo en 1997 para celebrar la liberación de la capital bosnia, y “establece el tono de Tribeca con su tema de artistas-activistas”, indica la organización en una nota.

Te puede interesar: U2 lanza un nuevo álbum recopilatorio con temas actualizados

“Aunque este acontecimiento pasó hace casi 30 años, sentimos que tiene una gran relevancia en el mundo de hoy y sirve como un poderoso recordatorio de que la creatividad humana puede ser un poderoso antídoto hasta para las situaciones más horribles”, dijo el actor Matt Damon.

343211300_1233743363917088_9081789779193165571_n.jpg Foto: Facebook de Cyndi Lauper.

Después de ese estreno, Tribeca programó otras galas que incluyen el estreno de un documental y la actuación en directo del artista protagonista, como es el caso de Cyndi Lauper, Carlos Santana y French Montana, mientras que la rapera Megan Thee Stallion fue invitada a una ponencia.

Lea más: El Festival de Tribeca celebrará su 20 aniversario con eventos presenciales

Cyndi Lauper actuará tras el estreno de Let the canary sing (14 junio), que repasa sus orígenes humildes y ascenso profesional; Carlos Santana lo hará tras el de Carlos (17 junio), en el que relata en primera persona su trayectoria, y French Montana, tras el de For Khadija (16 junio), que aplaude los sacrificios de su madre soltera.

Tribeca anunció también las obras elegidas para el Ecuador y el cierre del festival: la “pieza central” será la película de animación de Pixar Elemental (10 junio), y la que bajará el telón será A Bronx tale (17 junio), con la que Robert de Niro debutó como director hace 30 años.