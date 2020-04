Robert Acevedo usa su emisora para tratar de puta a fiscala

"Una puta es Uemura, le imputa a un pobre estudiante de Medicina. Ya sé que van a decir que soy grosero, pero voy a ser grosero ¡Métanme preso, carajo! A ver si se animan, y liberá a los narcos, como tu marido, Katia Uemura (sic)", expresó Acevedo.

El estudiante había sido detenido el lunes pasado por los efectivos militares de la zona por incumplir la cuarentena obligatoria, aunque los familiares de la víctima denunciaron que los agentes agredieron físicamente al joven en el momento de su detención.

Sin embargo, la víctima había solicitado la imputación de los militares por abuso de autoridad, aunque la fiscala solo imputó al joven, razón por la cual Acevedo manifestó su repudio hacia la fiscala.

"¡Sin motivo alguno le imputaste a un estudiante, puta, prostituta que andás! Para qué le imputás a un inocente, por qué no le imputás a los narcotraficantes, a esos no les ves, ¿verdad?", expresó el parlamentario.

Además, el polémico político exhortó al presidente Mario Abdo Benítez a que lo lleve a la cárcel por insultar a una agente fiscal, pero que él no permitirá que las personas inocentes sea imputadas de forma injusta.

"Yo estuve con vos durante tu campaña y llevame a Tacumbú si querés, o cerrame la radio, pero no me voy a callar, no lo voy a hacer", refirió.

Luego, el parlamentario liberal manifestó que Uemura tuvo un romance con el ex senador Óscar González Daher para continuar al frente del Ministerio Público de Pedro Juan Caballero.

"Cogiste con González Daher para mantenerte como fiscala, puta. ¡Sos una puta!", sostuvo.

"Vamos a ver su imputación mañana, a la Corte, que se vaya afuera Katia Uemura. Cómo va a hacer un procedimiento así...Puta, sos una puta... Ustedes creen que con militarotes pueden atajar el coronavirus en Pedro Juan. Badulaques", amenazó.

Se trató de obtener la versión de la fiscala Katia Uemura sobre el hecho, pero no atendió al llamado.