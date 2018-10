Riera sobre Payo: "No le va reconocer ni su madre si le llego a agarrar"

Paraguayo Cubas cuestionó a Enrique Riera por su vínculo con el ex presidente Horacio Cartes, lo acusó de ladrón, lo trató de imbécil y de ganadero asesino. Las acusaciones de Cubas causaron el enojo de Riera, quien respondió ofuscado.

El senador por el Movimiento Cruzada Nacional (MCN), cuestionó a Riera por utilizar un avión de su “jefe”, Horacio Cartes, para ir hasta una reunión en Encarnación.

“Se le está acabando la paciencia a la gente. Hoy amenazó con quemar el Congreso. Va a llegar el momento en que esto sea una tragedia. La misma calentura que tiene la gente la tenemos nosotros. Me va a encontrar física, mental, emocional y jurídicamente. No en vano jugué rugby. Aquí, en la calle, en mi casa, en la cacha. No le va a reconocer ni su mamá si le llego a agarrar”, dijo.

Riera pidió a Payo Cubas que “explique cómo llegó hasta donde está. Mis hijos jamás estuvieron en un cargo público. Que explique (Cubas) lo que hizo en los últimos 30 años. Todos los jueves prepara un show, insulta. Cuando quisimos sancionarlo, una parte dijo no. Si ese es el modelo que el pueblo quiere, no vale la pena vivir en Paraguay”, expresó el senador cartista.

El cruce de palabras entre ambos legisladores se extendió por más de una hora durante la sesión extraordinaria de este jueves, sin que se pueda seguir con el tratamiento de los puntos del orden del día. Las discusiones, incluso, llegaron al punto de tocar aspectos íntimos y familiares.

Este jueves, tras la suspensión de una sesión ordinaria, el senador Paraguayo Cubas amenazó a varios de sus colegas con quemar la sede del Congreso Nacional. Además, pidió que se le descuente la suma de G. 10 millones a los legisladores ausentes. El polémico legislador quiso impedir que se realice la sesión de la Cámara Alta.