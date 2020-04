El caso generó una confusión, ya que en horas de la mañana el director general de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, Juan Carlos Portillo, comentó a la prensa que la carga de respiradores -claves para el tratamiento de pacientes con cuadros graves de coronavirus- debía llegar a Paraguay desde China, pero fue retenida por el Gobierno estadounidense.

“No es una compra oficial a nombre del Estado, no es dinero del Estado paraguayo. Según dicen, es un importador en Miami que supuestamente compró o importó para poder colocar en algunos países, entre ellos Paraguay. Al parecer fue confiscado eso, y eso es lo que sabemos", manifestó el canciller Antonio Rivas en comunicación con la 780 AM.

"No es donación, no es compra del Estado paraguayo, no viene a nombre del Paraguay y eso fue lo que supimos, por eso voy con el famoso ‘dicen que’. Lo importante es determinar que no es compra del Estado”, señaló el ministro.

Lea más: Gobierno se contradice sobre supuesta carga de respiradores confiscada en EEUU

De igual manera, el doctor Portillo salió a aclarar la situación de su cuenta de Twitter, donde explicó que mencionó el caso de los respiradores retenidos en Miami solo como ejemplo de las dificultades que existen para importar estos equipos al país.

Embed Hay tremendas dificultades en la logística de compra de insumos y materiales médicos a nivel mundial.

Lo de EEUU no involucró al Estado Paraguayo (compra privada). Lo de Brasil era una importación de un proveedor local. — Juan C. Portillo (@jc_portillo) April 1, 2020

"Ni siquiera sabemos a nombre de quién estaba el cargamento. El incidente en Miami fue mencionado como ejemplo de las dificultades logísticas a nivel mundial", tuiteó el funcionario de la cartera de Salud.

En ese sentido, Portillo mencionó que también hubo otra tanda de respiradores retenida, pero en Brasil. Señaló que esto también correspondía a una compra del sector privado.

Por su parte, el embajador paraguayo en Estados Unidos, Manuel María Cáceres, ratificó que no hay respiradores comprados por el Gobierno que estén incautados en el país del Norte. Añadió que, si se trata de una importación privada, el Estado paraguayo, a priori, no tiene intervención en el caso de una retención.