El director general de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, Juan Carlos Portillo, contó a un medio local que la Cancillería informó el fin de semana sobre la incautación del cargamento.

"El sábado estando en una reunión del Consejo de Defensa Nacional, el canciller comunica que una carga que tenía origen en China y que iba a hacer una parada en Miami (EEUU) para completar el cargamento y venir a Paraguay fue retenida en Estados Unidos y 50 respiradores adicionales fueron confiscados por el Gobierno americano", relató Portillo.

Sin embargo, en el trascurso de la mañana esto fue desmentido por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.

El escueto mensaje al público de la Cancillería señala que "no existen respiradores o equipos sanitarios adquiridos por el Estado paraguayo o recibidos en donación retenidos o confiscados en territorio de los Estados Unidos de América".

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que no existen respiradores o equipos sanitarios adquiridos por el Estado paraguayo o recibidos en donación retenidos o confiscados en territorio de los Estados Unidos de América.

De igual manera, el embajador paraguayo en Estados Unidos, Manuel María Cáceres, dijo este miércoles que no maneja ninguna información de la supuesta retención y que no hubo ningún reclamo.

"Yo no manejo ninguna información, no hay ningún reclamo, no hay nada a nombre del Gobierno de Paraguay. Acá no hubo ningún reclamo", dijo en contacto con Monumental 1080 AM.

ÚH intentó contactar con el médico Portillo, pero este hasta ahora no respondió mensajes ni llamadas.