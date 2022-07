Residentes estaban bajo tutoría de médicos de guardia, dice ex jefe de Traumatología

El doctor Aníbal de los Ríos, ex jefe de Traumatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

El doctor Aníbal de los Ríos, ex jefe de Traumatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social ( IPS ), informó este jueves que los médicos Gustavo Cabrera (residente del tercer año) y Albert Giménez (residente de segundo año) realizaron la amputación de la pierna izquierda al señor Ramón Samudio , de 78 años, con la presencia de médicos de guardia.

"El reporte que yo tengo es que estaban bajo la tutoría de médicos de guardia (Hugo Cáceres y Bavera). Tenemos la técnica quirúrgica donde están asentados los médicos, sé que hubo muchas técnicas quirúrgicas fraguadas, donde se borraron nombres", expresó en conversación con NPY.

Aclaró que "error médico" no hubo, y que "se hizo lo justo, en el momento justo y para el paciente justo", porque se tuvo que amputar el miembro en ese momento, era el día en que se le tenía que amputar y era la única cirugía posible para el paciente en esas condiciones.

Dijo que la obligación de todo médico de guardia es que debe estar en el quirófano y que "puede llegar más tarde o más temprano", pero su nombre ya está en la lista de cirugía.

Al manifestarle que el doctor Hugo Cáceres mencionó que estaba en el Área de Urgencias y que no participó de la cirugía dijo que eso "no le consta".

"Siempre tiene que estar supervisado por un médico (una cirugía), no hubo error en el procedimiento y al no haber error no es que se equivocó uno porque tiene menos experiencia o más experiencia que con otro", agregó.

Dijo que el procedimiento que se determinó con el paciente fue el correcto, por eso sigue conservando su vida y está estable. Aclaró que está aislado por tener Covid-19 y no por una complicación del tratamiento quirúrgico.

El ex jefe de Traumatología Aníbal de los Ríos presentó su renuncia al cargo tras salir a luz el supuesto caso de negligencia médica con la amputación de una pierna al asegurado.

Un gran revuelo causó la denuncia de los familiares de Ramón Samudio Jara, quienes aseguran que en el IPS le amputaron la pierna izquierda al hombre, cuando la que debía ser intervenida era la derecha. Finalmente, ambos miembros fueron amputados.

La previsional intentó justificar la situación alegando un problema de comunicación, pero según datos filtrados por Telefuturo, el paciente fue operado por dos médicos residentes y sin supervisión, obviando lo que establece el protocolo de IPS.

El equipo médico quirúrgico estaba conformado por un cirujano de planta (Dr. Cáceres), dos residentes médicos (Dr. G. Cabrera y Dr. A. Giménez) y un anestesiólogo (Dr. R. Fleitas).

Los dos médicos involucrados —del Servicio de Traumatología del Hospital Central— ya fueron apartados del cargo y están bajo sumario administrativo, mientras prosigue la investigación del Ministerio Público.